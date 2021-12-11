  • 24°C
香港時間 : 20211211日 (六) 13:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中財辦副主任解讀中經會：積極擴大有效投資 適度超前建設基礎設施

國情動向 12:17 2021/12/11

分享：

在今天召開的2021-2022中國經濟年會上，中央財經委員會辦公室副主任韓文秀對中央經濟工作會議作出解讀。他指出，要實施好擴大內需戰略，促進消費持續恢復，積極擴大有效投資，注重在穩增長、調結構、惠民生的結合部分發力，適度超前進行基礎設施建設。

據央視新聞報道，韓文秀表示，「穩」是這次中央經濟工作會議最為突出的關鍵詞。明年經濟工作要「穩字當頭，穩中求進」，各地區各部門都要擔負起穩定宏觀經濟的責任，積極推出有利於經濟穩定的政策，慎重出台有收縮效應的政策，政策發力要適當靠前，調整政策和推動改革，都要把握好時度效，堅持先立後破，穩紮穩打，要保持戰略定力和耐心，不把長期目標短期化，系統目標碎片化，不把持久戰打成突擊戰。加強統籌協調，避免局部合理政策疊加起來，造成負面效應。還要防止分解謬誤，避免把整體任務簡單一分了之，更不能層層加碼，導致基層難以承受。

韓文秀指出，財政政策和貨幣政策要協調聯動，跨週期和逆週期宏觀政策要有機結合，內需潛力大是中國的優勢所在。

對於基礎設施方面，他指要在減污、降碳、新能源、新技術、新產業集群等領域加大投入，既擴大短期需求，又增強長期動能。前階段一些地方發生燃氣管道爆炸事故，要加強城市地下管網的排查和改造，建設以人民為中心的里子工程。

中經會8處提「就業」、25次說「穩」 學者這樣解讀

中央經濟工作會議：要正確認識共同富裕 加強對資本有效監管

中國經濟面臨三重壓力

據新華社報道，韓文秀表示中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。 「我們既要正視困難，更要增強信心」，中國經濟韌性強、潛力大，經濟發展的有利條件很多：完整的產業體系，豐富的人力資源，便利的基礎設施，強大的國內市場，澎湃的市場活力，足夠的政策空間。

他強調，中國經濟持續恢復發展的態勢不會改變，長期向好的基本面不會改變。中國發展仍處於重要戰略機遇期，完全有能力實現經濟平穩健康可持續發展。

據21財經，韓文秀還表示，今年中國GDP有望達到110萬億元，人均GDP約1.2萬美元，接近世界銀行高收入標準。

中央經濟工作會議：要積極推出有利經濟穩定政策 提7要點（更新版）

中央經濟工作會議：堅持房住不炒 促進房地產業良性循環（第二版）

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

中國11月製造業PMI回暖惟需求偏弱 政策仍需發力穩經濟
2021/11/30
中國11月製造業PMI回暖惟需求偏弱 政策仍需發力穩經濟
核心CPI穩中趨降PPI迎拐點 料政策寬鬆仍有空間
2021/12/09
核心CPI穩中趨降PPI迎拐點 料政策寬鬆仍有空間
政治局會議：明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進
2021/12/06
政治局會議：明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進
習近平：國內外經濟形勢依然複雜 堅持穩中求進工作總基調
2021/12/06
習近平：國內外經濟形勢依然複雜 堅持穩中求進工作總基調

你可能感興趣

中國11月製造業PMI回暖惟需求偏弱 政策仍需發力穩經濟
14:04 2021/11/30
中國11月製造業PMI回暖惟需求偏弱 政策仍需發力穩經濟
核心CPI穩中趨降PPI迎拐點 料政策寬鬆仍有空間
12:32 2021/12/09
核心CPI穩中趨降PPI迎拐點 料政策寬鬆仍有空間
政治局會議：明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進
17:41 2021/12/06
政治局會議：明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進
新能源 財政政策 經濟 貨幣政策 中國 美元

下一篇文章

華駐WTO大使：中國將放棄一些發展中國家的優惠待遇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英美等國外交抵制北京冬奧 外媒分析京將這樣反制
英美等國外交抵制北京冬奧 外媒分析京將這樣反制
路透：中國施壓跨國企業 斷絕與立陶宛合作（第二版）
路透：中國施壓跨國企業 斷絕與立陶宛合作（第二版）
尼加拉瓜與台斷交 外媒分析：對美國是個打擊
尼加拉瓜與台斷交 外媒分析：對美國是個打擊
法國無計劃外交抵制 聯合國秘書長將出席北京冬奧 京回應（第二版）
法國無計劃外交抵制 聯合國秘書長將出席北京冬奧 京回應（第二版）
京指中尼復交沒經濟前提 環時：台灣離「邦交」剃光頭又近一步 （第二版）
京指中尼復交沒經濟前提 環時：台灣離「邦交」剃光頭又近一步 （第二版）
尼加拉瓜與台斷交 與北京恢復外交關係（第三版）
尼加拉瓜與台斷交 與北京恢復外交關係（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款