中財辦副主任解讀中經會：積極擴大有效投資 適度超前建設基礎設施

在今天召開的2021-2022中國經濟年會上，中央財經委員會辦公室副主任韓文秀對中央經濟工作會議作出解讀。他指出，要實施好擴大內需戰略，促進消費持續恢復，積極擴大有效投資，注重在穩增長、調結構、惠民生的結合部分發力，適度超前進行基礎設施建設。

據央視新聞報道，韓文秀表示，「穩」是這次中央經濟工作會議最為突出的關鍵詞。明年經濟工作要「穩字當頭，穩中求進」，各地區各部門都要擔負起穩定宏觀經濟的責任，積極推出有利於經濟穩定的政策，慎重出台有收縮效應的政策，政策發力要適當靠前，調整政策和推動改革，都要把握好時度效，堅持先立後破，穩紮穩打，要保持戰略定力和耐心，不把長期目標短期化，系統目標碎片化，不把持久戰打成突擊戰。加強統籌協調，避免局部合理政策疊加起來，造成負面效應。還要防止分解謬誤，避免把整體任務簡單一分了之，更不能層層加碼，導致基層難以承受。

韓文秀指出，財政政策和貨幣政策要協調聯動，跨週期和逆週期宏觀政策要有機結合，內需潛力大是中國的優勢所在。

對於基礎設施方面，他指要在減污、降碳、新能源、新技術、新產業集群等領域加大投入，既擴大短期需求，又增強長期動能。前階段一些地方發生燃氣管道爆炸事故，要加強城市地下管網的排查和改造，建設以人民為中心的里子工程。

中經會8處提「就業」、25次說「穩」 學者這樣解讀

中央經濟工作會議：要正確認識共同富裕 加強對資本有效監管

中國經濟面臨三重壓力

據新華社報道，韓文秀表示中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。 「我們既要正視困難，更要增強信心」，中國經濟韌性強、潛力大，經濟發展的有利條件很多：完整的產業體系，豐富的人力資源，便利的基礎設施，強大的國內市場，澎湃的市場活力，足夠的政策空間。

他強調，中國經濟持續恢復發展的態勢不會改變，長期向好的基本面不會改變。中國發展仍處於重要戰略機遇期，完全有能力實現經濟平穩健康可持續發展。

據21財經，韓文秀還表示，今年中國GDP有望達到110萬億元，人均GDP約1.2萬美元，接近世界銀行高收入標準。

中央經濟工作會議：要積極推出有利經濟穩定政策 提7要點（更新版）

中央經濟工作會議：堅持房住不炒 促進房地產業良性循環（第二版）

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁