親身出席海峽論壇 汪洋：大陸對造福兩岸同胞有不變的初心

今日（11日）海峽論壇在廈門開幕。全國政協主席、中共中央對台小組副長汪洋親身出席，並在致詞時表示，實現祖國完全統一，始終是中國不變的主題。他強調大陸將推動兩岸關係和平發展、融合發展，並指對造福兩岸同胞大陸有不變的初心。台媒指汪洋親自出席海峽論壇，大陸對台系統、福建省高層全員出動，顯示大陸對本屆海峽論壇的重視，也讓大陸堅持兩岸和平統一的訊息，讓全世界知道。

海峽論壇這次因疫情延到12月舉辦，國民黨主席朱立倫、副主席夏立言都無法親自到廈門出席，台灣《聯合報》報道，事前不少人猜測，汪洋將和去年一樣只會「視訊」與會，規模也將縮小。但汪洋不但率眾多官員親自出席，論壇內容也恢復2019年的規模。報道引述福建省一位省級官員表示，「論壇繼續辦、汪洋親自出席，足以說明大陸的態度」。

汪洋在致辭中提出三點聲明，第一，對實現祖國完全統一，大陸有必勝的信心。他並強調，和平解決台灣問題的政策就是「一國兩制」的科學構想。並指，信心來自人民的力量。台灣是全體中國人民共同擁有的，中國人民內心擁護統一，熱切期盼統一，堅定捍衛統一。「這就是我們的底氣所在。誰為祖國統一做好事，就能得到人民稱頌，數典忘祖，分裂國家必將身敗名裂，是千古罪人」。

汪洋指出，第二，對遏制台獨和外部勢力的干涉，大陸有堅定的決心。「中國是愛好和平的，我們沒有侵略別人的基因，但捍衛國家主權和領土完整的意志堅如磐石」。

他強調，目前，中華民族偉大復興展現出前所未有的光明前景，「我們怎麼可能允許台灣從祖國的懷抱分離出去。任何人都不要指望我們吞下損害國家主權安全發展利益的苦果，任何勢力都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志，強大努力」。

大陸稱將盡最大努力爭取和平統一的前景

汪洋重申，以和平的方式實現統一，對兩岸同胞和中華民族最有利，大陸願以最大的誠意，盡最大的努力爭取和平統一的前景，但絕不為台獨分裂活動留下任何空間。他並呼籲台灣同胞，要把握時與時，認清利與害，辨別是與非，堅定站在歷史正確的一邊，堅持一個中國原則和九二共識，堅決與「台獨」勢力劃清界限，做堂堂正正的中國人。

第三，對造福兩岸同胞大陸有不變的初心。他指出，要安寧、要發展、要過好日子，是台灣同胞共同的心聲。中華民族迎來從「站起來」、「富起來」到「強起來」的大飛躍，當然有能力讓台灣同胞過上更好的日子。

汪洋表示，大陸將推動兩岸關係和平發展、融合發展，壯大兩岸共同市場，完障、保善台灣同胞福祉，讓台灣同胞和大陸民眾享受同等待遇，歡迎台胞到大陸追夢、築夢和圓夢，大陸為台灣同胞做實事的舉措不會變。

責任編輯：袁瑋婧

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