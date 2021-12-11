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中國商務部：將擴大在尼加拉瓜投資和基礎設施合作

國情動向 17:13 2021/12/11

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昨日（10日）尼加拉瓜政府宣布與台灣斷交後，中國和尼加拉瓜恢復外交關係。當晚中國商務部刊登新聞稿，引述國際貿易談判代表兼副部長俞建華指，紮實推進兩國經貿務實合作，願與尼加拉瓜商建兩國主管部門間合作機制，促進貿易暢通，擴大投資與基礎設施合作。

據商務部官網，10日下午，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長俞建華與尼加拉瓜政府代表勞雷亞諾·奧蒂嘉舉行視訊會談，就深化中尼經貿務實合作交換意見。中尼商建兩國主管部門間合作機制，促進貿易暢通，擴大投資與基礎設施合作，推動綠色數位創新。

俞建華表示，中尼復交給兩國經貿合作帶來新的歷史機遇，中方願與尼方一道，在領導人政治引領下，努力以高起點、高標準規劃和發展中尼互利經貿合作，共同開創中尼經貿關係新局面，為兩國關係發展打牢基礎、增添動力。

共建「一帶一路」

中方歡迎尼方積极參与全球發展倡議，願與尼方以高質量共建「一帶一路」為統領，加強規劃對接，商建兩國主管部門間合作機制，促進貿易暢通，擴大投資與基礎設施合作，推動綠色數字創新，加強多邊與區域合作，盡快把兩國經濟互補優勢轉化為全面合作成果。歡迎尼方參加明年舉行的中國國際進口博覽會、中國國際投資貿易洽談會、中拉基礎設施合作論壇等活動。

奧蒂嘉表示，尼中復交是尼加拉瓜做出的歷史性重大決定，尼方將堅定奉行「一個中國」原則。尼方高度讚賞並願積極加入習近平主席提出的「全球發展倡議」和共建「一帶一路」倡議。尼中經貿合作潛力巨大，前景廣闊。尼方高度重視發展對華經貿關係，希望盡快建立中尼政府間經貿混委會機制，促進互聯互通和商務交流，擴大進出口貿易規模，積极參与中方主辦的各類展會，拓展雙方在基礎設施建設、農漁業、礦業、清潔能源、數字經濟等領域合作。尼方願為中國企業開展業務提供良好的投資營商環境，並利用尼區位優勢幫助中國企業開拓中美洲市場。

尼加拉瓜與台斷交 外媒分析：對美國是個打擊

尼加拉瓜與台斷交 與北京恢復外交關係（第三版）

責任編輯：袁瑋婧

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