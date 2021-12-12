央行前行長戴相龍：美國次貸危機不會在中國出現

中國人民銀行前行長戴相龍今天（12日）說，中國不存在美國2007年出現次貸危機的形成機制，而且中國經濟強勁增長，政府也對房地產市場的風險早有防範和化解措施。

戴相龍今天出席在上海舉辦的2021鳳凰網財經峰會，並發表題為《中國現代金融建設的新征程》的開幕演講。

當局對房地產市場的風險早有防範

戴相龍在講到房貸問題時強調，中國不存在美國2007年出現次貸危機的形成機制，「中國經濟強勁增長，每年有1000多萬農民進城安家，城鄉居民的住房需求不斷增加；黨中央、國務院及有關部門對房地產市場的風險早有防範和化解措施。」

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戴相龍還說：「12月6日，中共中央政治局會議提出『推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求』。中央銀行已公布降低商業銀行存款準備金比例，增加市場流動性。這些決策必將有效控制和降低房地產業的風險，促進房地產業健康發展和良性循環。」

談到人民幣國際化發展方面，戴相龍認為，人民幣國際化是一個漫長的過程，不求短期內在國際運用程度，而應該把功夫用在深化和方便人民幣可兌換，改進人民幣境外結算，發展離岸市場等方面，提高國際金融界對人民幣的認可度，適應人民幣國際化的歷史機遇。

責任編輯：李冰琪