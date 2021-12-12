券商看中經會：穩經濟迫切 政策空間或現顯著差別

中央經濟工作會議8日至10日在北京召開，定調明年「穩字當頭、穩中求進」。內地券商指，會上提出需求收縮、供給衝擊、預期轉弱「三重壓力」，是近年會議中少見的低沉表述，凸顯出穩經濟的迫切性。在偏大的基本面壓力面前，經濟增長或已經重回工作中心，政策空間和方式與過去相比將有顯著差別。

長江證券指， 會議的核心依然是「穩」， 但與政治局會議相比，信息量、篇幅明顯增加，以「三重壓力」的表述強調形勢嚴峻，並提出「推動經濟實現……量的合理增長」、「各地區各部門各方面要擔負起穩定宏觀經濟的責任」、「政策發力適當靠前」等，凸顯穩經濟的迫切性。

會議提到保證支出強度、基建投資提速，意味著基建投資作為積極財政的主要抓手，有望提速，並在明年初成為支撐中國經濟的主力。

「 一句話，2022年政策環境對經濟和市場應會比較友好。」 國盛證券指，明年經濟工作重點有變化，今年會議新增「財政政策和貨幣政策要協調聯動」，提示寬貨幣、寬財政，降准後可能還有降息，財政與貨幣的組合拳可期。擴投資方面將發力，對基建投資、製造業投資有可能超出預期。

房地產業方面，該行指，會議強調「房住不炒」、重提「因城施策」，提示房地產進一步鬆動可期，按揭貸、開發貸等有望加速發放。

安信策略指，會議上強調「三重壓力」，一方面 積極穩經濟，保持運行在合理區間，另一方面，中國經濟比較優勢正發生明顯變化，舊生產函數組合方式的維持難度加大。「 綜合來看，我們認為，在我國當前的經濟發展階段，穩經濟的政策空間和政策方式與過去比較應當有顯著差別」。

華創證券關注會議對經濟預期的不樂觀，並認為預期轉弱不僅發生在體制外，也在體制內，尤其官方用了一半篇幅去講「五大理論認識」，糾正長期重要問題的社會預期。該行指，穩字當頭的具體含義是，「全部政策都在長期約束下努力服務於經濟增長和就業，全部制度都服務於更好的經濟循環」。

責任編輯：陳建錫