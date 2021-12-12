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張文宏預測Omicron病毒3種趨勢 中國技術上足夠應對

社會熱點 20:36 2021/12/12

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國家傳染病醫學中心主任張文宏就Omicron病毒的3種趨勢作出評估，指一旦疫苗加強針也失效，可能要收緊防控，但他認為中國有足夠技術應對變種病毒。

張文宏今日（12日）以視像形式出席「大灣區科學論壇」及分享對疫情的看法，他提出Omicron病毒趨勢的幾種可能性：

我們可以設想奧密克戎傳播的未來幾個場景。最好的狀況是它的毒力弱，只在南非傳播；尚可接受的情況是它的傳播強、毒力強，但疫苗加強針對它有效；最嚴峻的情況則是它的傳播強，毒力較強，且疫苗加強針對它無效。那麼我們就需要對疫苗策略進行重新的研討，同時要收緊防控。

他指，新疫情把人類帶入與病毒博弈的新階段，已不能用2003的SARS、H7N9的經驗來應付，全球疫情還存在非常大不確定性。有研究已經指出，自然界很多動物已經開始攜帶新冠病毒，這意味著戰疫開始向縱深方向發展，人類已經失去了早期完全清除病毒的機會。

張文宏又對比了應對疫情的英國模式、新加坡模式和以色列模式，他指，新加坡採取「疫苗全程接種+動態開放」，該國在9月完全開放後病例數大幅增加，便馬上對開放實施限制，「這種模式與中國的動態清零模式形成很好呼應，不走極端路線，是符合各自國家實際情況的近階段應對策略」。

以色列在完成兩針全程接種後實施開放政策，迅速推動加強針的接種，該做法在控制病死率和發病率方面表現很好，他認為加強針接種會帶來新的希望。

國藥中生：正研發針對Omicron疫苗 可作加強針備選

【內地疫情】昨增37本土確診涉5省 浙江兩地傳播鏈至少43人感染

責任編輯：陳建錫

治療 疫情 傳染病 疫苗 新冠肺炎疫情 中國

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