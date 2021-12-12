內地互聯網業裁員潮 「大齡」員工急轉行自救

內地互聯網業掀起裁員潮，尤其年齡稍大的員工，不少已準備跳槽、轉行，甚至自己創業，因擔心年過35歲一旦被裁，很難在業內找到新工作。

綜合第一財經、《經濟觀察報》等報道，今年來隨著政府監管收緊，企業的業務緊縮，在不得不瘦身的情形下，裁員潮接二連三地爆發。在最新一波裁員潮中，30歲以上的員工更有危機感，即使未被裁，許多人已謀劃退路。因為35歲在業內已如同「紅線」，超過紅線又失業，再進入大企業就極為困難。

幾名「符合條件」的員工透露，他們已做好準備，有人打算主動跳槽、有人決定創業。他們來自不同企業，但對行業生態共識是「互聯網大廠都很難久待」。在無心理準備下被裁的人更多，一名百度前員工本月初突然收到通知，要求他兩日內辦理離職手續、交還員工證，才意識到自己失業，他8月份才剛置業。

報道指，裁員潮覆蓋多類互聯網企業，騰訊、字節跳動、滴滴、京東等業界巨頭均不能幸免，但這現象仍不代表中國網路科技的黃金時代過去，目前整體產業發展仍處在優勢時期，只不過隨著監管政策逐步加強，如何在這樣的情況下合規地發展，成了當前互聯網企業必須要面對的事情。

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責任編輯：陳建錫