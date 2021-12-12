【內地疫情】浙江紹興累計107確診 多地倡導「就地過年」

浙江省新一輪疫情持續擴散，轄下紹興市通報，截至今日（12日）晚上9時，全市累計報告107宗新冠肺炎確診病例，以及1宗無症狀感染個案。因應元旦春節假期將至，為避免人口流動增加疫情傳播風險，多地防疫指揮部倡導「就地過年」，受影響人群或將連續三年未能返鄉過節。

據國家衛健委通報，內地上周六（11日）新增75宗新冠肺炎確診，本土病例佔49宗；另再多10宗本土無徵狀感染。新增本土病例分布為浙江38宗、內蒙古10宗、黑龍江1宗。截至周日（12日）下午3時，浙江寧波市累計44宗確診，杭州市累計17宗確診。

浙江三地疫情涉Delta變種病毒

浙江省疾控中心副主任蔣健敏表示，目前浙江紹興、寧波、杭州三地出現的本土病例，均屬Delta變種病毒。該病毒傳播速度快，病發時間短，並可能存在免疫逃逸，但現有疫苗仍具保護作用。

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浙江衛健委副主任孫黎明呼籲當地民眾，盡量不舉辦大規模人員聚集性活動，確需舉辦的盡可能縮小規模；並倡導家庭聚餐聚會等不超過10人。此外，當局將嚴格管控廟會、大型文藝演出、展銷促銷等活動，同時降低農村集市規模和頻次。

國家衛健委：元旦春節疫情傳播風險大

鑑於疫情未見緩和，而元旦、春節將至，國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，「兩節」期間疫情傳播風險較大，要在科學精準防疫上下更大功夫，發現一起疫情，就徹底撲滅一起，確保大家度過一個健康、平安的節日。

全國多地亦相繼發布通知，倡導民眾就地過年。其中，廣東中山市三鄉鎮向企業發出倡議，鼓勵員工就地過年，形成「非必要不離廣東」的共識。當地疫情防控指揮部表示，要妥善安排好春節期間就地過年員工生活，努力穩定就業崗位。

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另外，廣西憑祥市要求門店和商舖人員一律倡導就地過年、網絡拜年，減少人員流動。市防疫指揮部提醒，如果企業違反規定，最嚴重可被予以警告、罰款、責令停業整頓等處理。河北張家口則呼籲全區黨政機關、事業單位和國有企業幹部在本地過年，一律不出境和不前往高風險地區，盡量不離開當地，確有需要的要嚴格審批管理。

河南周口市同樣建議，在外地的周口籍民眾盡量留在所在地過節，如非必要不返回周口市，避免旅途中的感染風險。外出務工、上學等在外鄉親如確需返鄉，需提前3天向目的地所屬村（社區）報備，詳細告知返程時間、乘坐交通工具、身體健康狀況、14天內旅居史、從事職業等信息，並全力配合村（社區）的疫情防控有關要求。

責任編輯：易燕丹

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