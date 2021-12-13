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滬指時隔三個月重上3700點 券商分析跨年行情（第二版）

經濟脈搏 12:06 2021/12/13

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A股兩市13日高開高走，滬指3個月以來首次重返3,700點之上，午間收漲1%報3,702點。各板塊普遍走強，電力、金融、煤炭、化工、石油、房地產、鋼鐵股表現平穩；有色金屬偏弱。內地券商指，滬指全年起出「W」走勢，在即將到來的跨年行情之下，其有望穩守該位置，甚至挑戰年內新高。

中信證券指，中央穩增長的政策定調和未來的政策合力，以及密集的政策落地和數據披露，將明顯提振市場信心。在寬裕的流動性支持下，增量資金接力，機構資金主導的跨年藍籌行情預計延續數月。國泰君安證券指，隨著經濟不確定性降低，風險評價下行和風險偏好抬升，將驅動跨年行情更上一層樓。

中金公司指，隨著可能的社融信貸投放落地、財政規劃部署，「穩增長」主線將繼續延續。年初至今相對強勢的部分製造成長風格可能會暫時相對落後，市場風格可能暫時呈現「大強小弱」格局，該行建議關注3大方向：

一是政策邊際變化或發力潛在有支持的領域，包括地產穩需求相關產業鏈、潛在可能的消費支持領域、券商等。

二是今年已經有所調整、估值已經不高、中長期前景依然明朗的中下游消費，如食品飲料、醫藥、家電、輕工家居、汽車及零部件、互聯網與傳媒、農林牧漁等。

三是短期可能受抑、中期關注高景氣的製造方向，包括新能源汽車、新能源及科技硬件半導體等。
 

粵開證券指，A股有望在「政策+流動性+經濟數據邊際改善」的多重預期之下迎來「翹尾行情」，臨近年底，A股將面臨估值切換。從總量上來說，明年年A股經濟周期向下，盈利或將承壓，一方面受制於經濟總量下行壓力漸顯，一方面基於去年同期高基數效應影響。此背景下，該行提出2個投資方向：

一是業績大幅改善帶來的估值大幅消化的板塊，主要有農林牧漁、商貿零售、房地產、非銀金融等。

二是高景氣成長股當中，業績確定性凸顯以及性價比優秀的板塊，主要有計算機、國防軍工、電力設備、機械設備。

廣發證券指，本次中央經濟工作會議總量定調與政治局會議基本一致，穩增長權重在加大但並不激進，基本符合市場預期。在「跨週期調節」思路下，財政政策率先發力，貨幣政策「寬貨幣穩信用」，當前政策環境下「穩增長」的重要性有所提升。至明年初，市場仍處於可為階段。

責任編輯：陳建錫

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