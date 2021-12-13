滬指重上3700點後回落 券商看好跨年行情（更新版）

中央經濟工作會議後首個交易日，A股兩市13日高開高走，滬指早段曾重返3,700點之上，是近3個月來首次，午後升勢收窄，收升0.4%報3,681點。兩市總成交1.27萬億元（人民幣，下同），連續37個交易日突破萬億元。券商普遍看好跨年行情，穩增長基調加上流動性 寬鬆，A股有望企穩 甚至挑戰年內新高。

行業板塊方面，遊戲、文化傳媒、通信服務、風電設備、化纖行業等升幅靠前，醫療服務、珠寶首飾、電池、旅遊酒店、航天航空等領跌；題材方面，元宇宙概念、雲遊戲、遠程辦公、綠色電力等概念表現搶眼。其中，元宇宙概念再迎來爆發，天下秀、奧雅設計、共達電聲、元隆雅圖、風語築等集體升停。

滬指升0.4%報3,681點，成交額5,742億元；深成指升0.67%報15,212點，成交額6,965億元；創業板指升0.87%報3,496點，成交額達2,700億元。

商券看好跨年行情

中信證券指，中央穩增長的政策定調和未來的政策合力，以及密集的政策落地和數據披露，將明顯提振市場信心。 在寬裕的流動性支持下，增量資金接力，機構資金主導的跨年藍籌行情預計延續數月。 國泰君安證券指，隨著經濟不確定性降低，風險評價下行和風險偏好抬升，將驅動跨年行情更上一層樓。

中金公司指，隨著可能的社融信貸投放落地、財政規劃部署，「穩增長」主線將繼續延續。年初至今相對強勢的部分製造成長風格可能會暫時相對落後，市場風格可能暫時呈現「大強小弱」格局，該行 建議關注3大方向：

一是政策邊際變化或發力潛在有支持的領域，包括地產穩需求相關產業鏈、潛在可能的消費支持領域、券商等。 二是今年已經有所調整、估值已經不高、中長期前景依然明朗的中下游消費，如食品飲料、醫藥、家電、輕工家居、汽車及零部件、互聯網與傳媒、農林牧漁等。 三是短期可能受抑、中期關注高景氣的製造方向，包括新能源汽車、新能源及科技硬件半導體等。



粵開證券指， A股有望在「政策+流動性+經濟數據邊際改善」的多重預期之下迎來「翹尾行情」，臨近年底，A股將面臨估值切換。 從總量上來說，明年年A股經濟周期向下，盈利或將承壓，一方面受制於經濟總量下行壓力漸顯，一方面基於去年同期高基數效應影響。 此背景下，該行提出2個投資方向：

一是業績大幅改善帶來的估值大幅消化的板塊，主要有農林牧漁、商貿零售、房地產、非銀金融等。 二是高景氣成長股當中，業績確定性凸顯以及性價比優秀的板塊，主要有計算機、國防軍工、電力設備、機械設備。

廣發證券指，本次中央經濟工作會議總量定調與政治局會議基本一致，穩增長權重在加大但並不激進，基本符合市場預期。在「跨週期調節」思路下，財政政策率先發力，貨幣政策「寬貨幣穩信用」，當前政策環境下「穩增長」的重要性有所提升。至明年初，市場仍處於可為階段。

券商看中經會：穩經濟迫切 政策空間或現顯著差別

中財辦副主任解讀中經會：積極擴大有效投資 適度超前建設基礎設施

人大財經委前副主任：房地產業仍是明年金融不穩的導火線

中央經濟工作會議：要積極推出有利經濟穩定政策 提7要點（更新版）

責任編輯：陳建錫