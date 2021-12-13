【神州快訊】郵儲行與全國股轉公司、北交所簽署戰略合作協議

日前，中國郵政儲蓄銀行（下稱「郵儲行」）與全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司（下稱「全國股轉公司」）、北京證券交易所（下稱「北交所」）簽署戰略合作協議，冀更好支持「專精特新」等創新型中小企業成長，服務多層次資本市場建設，助力國家創新驅動發展戰略實施。郵儲行副行長邵智寶，全國股轉公司董事長、北交所董事長徐明，全國股轉公司總經理、北交所總經理隋強等出席簽約儀式。

根據協議，郵儲行與全國股轉公司、北交所將進一步加強溝通交流，在企業培育、信貸支持、投貸聯動、股權投資、綜合金融服務、信息共享、科技金融、創新研究等多方面開展合作，共同探索支持中小企業、發展普惠金融的新路徑、新方案，助推國家戰略轉型和實體經濟發展。以此次戰略合作為契機，郵儲行將進一步加強對「專精特新」等創新型中小企業客戶群的金融支持力度，通過加大推廣力度提升服務廣度、定制服務方案加強服務深度、優化授信產品適配市場需求，深挖中小企業發展中遇到的難點痛點，為中小企業提供信貸、存款、結算、貿易融資、公司理財、公司保險、個人金融、投資銀行、託管等綜合金融服務。

北交所成立於2021年9月3日，以服務創新型中小企業為市場定位。全國股轉公司統籌新三板基礎層、創新層的建設和發展，與北交所實行「一體管理、獨立運營」。作為定位於服務「三農」、城鄉居民和中小企業的國有大型商業銀行，郵儲行持續打造綫上綫下有機融合的服務模式，助力中小微企業高質量發展。截至今年9月末，郵儲行本年普惠型小微企業貸款投放超過7,500億元人民幣，服務客戶超過165萬戶。

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