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台推測大陸攻台步驟 說解放軍受制於3大弱點

國情動向 11:57 2021/12/13

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台海局勢緊張之際,，台灣的國防部發表報推斷解放軍攻台的策略及方式，此為後者有3大弱點，令自身的戰力優勢難以發揮，要短時間內佔領台灣並不容易。

報告指，解放軍攻台將以「損小、效高、快打、速決」的理念，尋求以最短時間、以最小代價奪取台灣，進攻行動可分三階段：

一、藉演習名義實施三軍兵力集結、前推部署至東南沿海，配合傳媒以「認知作戰」引發島內心理恐慌，打擊民心士氣。同時，解放軍海軍各艦隊將赴西太平洋集結，拒止外軍介入，對台灣形成戰略包圍，傳達「勿干預台海」的信息，降低各方支持台灣的意願。

二、採取「由演轉戰」策略，火箭軍、空軍發射彈道導彈及巡航導彈攻擊台灣各防空陣地、指揮所，摧毀或癱瘓台軍主戰部隊及關鍵設施。

三、展開「聯合登陸作戰」，在兩棲登陸艦、運輸機及直升機的運送下，對台灣本島各海灘、軍事基地及關鍵要塞登陸，力求速戰速決，在外力介入前攻克台灣。

但報告認為，解放軍的行動將受制於自身的3大弱點，一是正規登陸運輸工具不足，無法一次將所有部隊送上台灣，須分為多梯隊登陸，「在兵力分散下，難以取得戰力優勢」，而台軍固守港口及機場，短時間佔領不易，登陸行動將面臨極高的風險；二是所需彈藥、糧食、醫藥等後勤補給物資，均須通過運輸機、船艦穿越台灣海峽運送，台軍可以海峽天塹優勢及發揮聯合截擊作戰效益，將導致解放軍補給中斷，嚴重減損登陸部隊戰力與作戰持續力。

另外，美日基地鄰近台灣，解放軍攻台行動受到嚴密監控，須保留兵力防範外軍介入，同時又要在印度、越南及南沙群島等地區戒備，難以全力攻台。

大陸官媒《環球時報》批評，台軍方此時渲染大陸「攻台」，是為了「海空戰力提升計劃採購特別條例」。台國防部宣稱，未來8項裝備陸續交運及全數獲得後，可有效嚇阻解放軍進攻。還有分析稱，有關大陸是否及何時會武力攻台，島內幾乎每隔一段時間就會炒上一番，目的無非是引起國際社會注意。

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責任編輯：陳建錫

軍事衝突 巡航導彈 台灣海峽 太平洋 空軍 海軍 彈道導彈 環球時報 國防 軍事

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