  • 21°C
香港時間 : 20211213日 (一) 13:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國樓市】內地10城推鼓勵購房新政 深圳新房開盤即打折

國情動向 12:01 2021/12/13

分享：

內地樓市下行，日前最新報告顯示，全國百城新房庫存創下近5年新高，據內媒統計，近一個月以來，已至少有10城（或地區）推出了鼓勵購房新政，深圳新房打折現象遍地開花。

據內媒第一財經報道，包括呼和浩特、 荊門、衡陽、開封、南寧、保定、南通海安、重慶璧山和萬州、黔南布依族苗族自治州龍里、六安金寨等城市採取各種補貼鼓勵購房，包括：政府直接提供購房補貼、對農民進城購房給予優惠、以人才或二孩三孩名義給予購房優惠、對商品房契稅進行減免、購地下車位也可獲得補助等。比較特殊的是河北保定市，率先放鬆了特定房屋類型的限購、限價政策。

12月10日，重慶市璧山區住房和城鄉建設委員會宣布，接下來要舉辦為期兩個月的購房優惠活動，符合相應條件的，可享受所繳納契稅同等金額的購房補助；湖南衡陽市也在近期發布《衡陽市城區新建商品住房和地下車位財政購房補貼實施方案》，對未來5個月內買房的市民進行契稅補貼，補貼比例從15%到50%不等。河南開封、重慶萬州、河南新鄉的地方政府，也給出了限時契稅補貼政策，鼓勵市民在年末購房。

廣西南寧、江蘇南通海安、內蒙古呼和浩特、貴州龍里縣等則通過人才、三孩等名義發放真金白銀的購房補貼。

報道指，截至目前，出台樓市鬆綁或購房補貼政策的，基本都是三四線城市，或許與這些城市飆升的樓市庫存息息相關。

根據上海易居房地產研究院的最新報告，截至11月底，全國100個城市新建商品住宅庫存總量為5.2億平方米，同比增長2.1%，當前百城庫存規模為2016年8月份以來的最高值，即創下近5年的新高。報告認為，庫存風險若不消除，那麼對於房企的經營目標完成和債務風險化解都會形成障礙。尤其是三四線城市的去庫存壓力更大，更是需要給予關注。

報告：內地百城住宅庫存創五年來新高

中指院：內地10月百城新房價格按月漲幅降至年內低點

深圳新房預售即打折

而往年「打新難」的深圳新房市場，今年則出現打折促销群。據證券時報報道，就在「日光盤」頻出的光明區，也有新盤開始打折，一處正在銷售的樓盤傳出開盤92折、100套名額，三天之內付首付款的消息。而在福田八卦嶺、龍崗吉祥等眾多片區，有新盤也不斷推出特價房單位。在坂田片區，有新房項目宣稱在「i深圳」登記且開盤當天成功認購的客戶，可獲總價減2萬元人民幣的優惠。

報道引述一推銷羅湖區新房項目的房產中介表示，「這個項目剛剛獲批預售就開始打折，我們幾乎全城中介聯動。」在羅湖區水貝地鐵站附近的一處新房項目，許多房產中介都在極力推銷。據了解，該項目住宅部分備案價均價為每平方米7.9萬元左右，然而公開宣傳的最低價格從每平方米5.8萬元起開賣，如此大的折扣幅度引起市場高度關注。

數據顯示，今年四季度深圳樓市新盤的推盤數量將創下今年以來的最高峰。據深圳住建局公佈的信息，第四季度深圳共計劃推出55個新盤，累計30726套房源。不僅在深圳，據克而瑞監測的數據顯示，今年10月以來TOP30房企中有超九成房企在集團或區域層面推出了購房優惠活動。

【中國樓市】11月40城新房成交創10年新低 或繼續探底

【中國樓市】北京新房市場回暖？ 開發商推「特價房 」和家電車位禮包

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【中國樓市】成都鼓勵房地產項目加快上市銷售 增加房貸投放
2021/11/24
【中國樓市】成都鼓勵房地產項目加快上市銷售 增加房貸投放
【中國樓市】廣州房貸鬆動 國有大行下調房貸利率
2021/12/02
【中國樓市】廣州房貸鬆動 國有大行下調房貸利率
【中國樓市】東莞本月擬放鬆限購？當局回應（第二版）
2021/12/06
【中國樓市】東莞本月擬放鬆限購？當局回應（第二版）
官媒指「房住不炒」定位不變 嚴控支持實體經濟貸款違規入樓市
2021/12/08
官媒指「房住不炒」定位不變 嚴控支持實體經濟貸款違規入樓市

你可能感興趣

【中國樓市】成都鼓勵房地產項目加快上市銷售 增加房貸投放
22:37 2021/11/24
【中國樓市】成都鼓勵房地產項目加快上市銷售 增加房貸投放
【中國樓市】廣州房貸鬆動 國有大行下調房貸利率
09:56 2021/12/02
【中國樓市】廣州房貸鬆動 國有大行下調房貸利率
【中國樓市】東莞本月擬放鬆限購？當局回應（第二版）
11:27 2021/12/06
【中國樓市】東莞本月擬放鬆限購？當局回應（第二版）
經濟 商品 補貼 地產 深圳 中國

上一篇文章

巴士宣傳視頻仍含李雲迪遭投訴 廣州交運局：已督促整改

下一篇文章

布林肯將出訪東南亞 分析料或以美企由中國遷入東南亞示好
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

東江流域58年來最嚴重連旱 廣州成立供水突發事件應急指揮部
東江流域58年來最嚴重連旱 廣州成立供水突發事件應急指揮部
台推測大陸攻台步驟 說解放軍受制於3大弱點
台推測大陸攻台步驟 說解放軍受制於3大弱點
王毅批西方國家傲慢偏見 以「偽民主」挑動分裂對立
王毅批西方國家傲慢偏見 以「偽民主」挑動分裂對立
中財辦副主任解讀中經會：積極擴大有效投資 適度超前建設基礎設施
中財辦副主任解讀中經會：積極擴大有效投資 適度超前建設基礎設施
日本擬不派高級官員出席北京冬奧
日本擬不派高級官員出席北京冬奧
【中國樓市】內地10城推鼓勵購房新政 深圳新房開盤即打折
【中國樓市】內地10城推鼓勵購房新政 深圳新房開盤即打折
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款