【中國樓市】內地10城推鼓勵購房新政 深圳新房開盤即打折

內地樓市下行，日前最新報告顯示，全國百城新房庫存創下近5年新高，據內媒統計，近一個月以來，已至少有10城（或地區）推出了鼓勵購房新政，深圳新房打折現象遍地開花。

據內媒第一財經報道，包括呼和浩特、 荊門、衡陽、開封、南寧、保定、南通海安、重慶璧山和萬州、黔南布依族苗族自治州龍里、六安金寨等城市採取各種補貼鼓勵購房，包括：政府直接提供購房補貼、對農民進城購房給予優惠、以人才或二孩三孩名義給予購房優惠、對商品房契稅進行減免、購地下車位也可獲得補助等。比較特殊的是河北保定市，率先放鬆了特定房屋類型的限購、限價政策。

12月10日，重慶市璧山區住房和城鄉建設委員會宣布，接下來要舉辦為期兩個月的購房優惠活動，符合相應條件的，可享受所繳納契稅同等金額的購房補助；湖南衡陽市也在近期發布《衡陽市城區新建商品住房和地下車位財政購房補貼實施方案》，對未來5個月內買房的市民進行契稅補貼，補貼比例從15%到50%不等。河南開封、重慶萬州、河南新鄉的地方政府，也給出了限時契稅補貼政策，鼓勵市民在年末購房。

廣西南寧、江蘇南通海安、內蒙古呼和浩特、貴州龍里縣等則通過人才、三孩等名義發放真金白銀的購房補貼。

報道指，截至目前，出台樓市鬆綁或購房補貼政策的，基本都是三四線城市，或許與這些城市飆升的樓市庫存息息相關。

根據上海易居房地產研究院的最新報告，截至11月底，全國100個城市新建商品住宅庫存總量為5.2億平方米，同比增長2.1%，當前百城庫存規模為2016年8月份以來的最高值，即創下近5年的新高。報告認為，庫存風險若不消除，那麼對於房企的經營目標完成和債務風險化解都會形成障礙。尤其是三四線城市的去庫存壓力更大，更是需要給予關注。

報告：內地百城住宅庫存創五年來新高

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深圳新房預售即打折

而往年「打新難」的深圳新房市場，今年則出現打折促销群。據證券時報報道，就在「日光盤」頻出的光明區，也有新盤開始打折，一處正在銷售的樓盤傳出開盤92折、100套名額，三天之內付首付款的消息。而在福田八卦嶺、龍崗吉祥等眾多片區，有新盤也不斷推出特價房單位。在坂田片區，有新房項目宣稱在「i深圳」登記且開盤當天成功認購的客戶，可獲總價減2萬元人民幣的優惠。

報道引述一推銷羅湖區新房項目的房產中介表示，「這個項目剛剛獲批預售就開始打折，我們幾乎全城中介聯動。」在羅湖區水貝地鐵站附近的一處新房項目，許多房產中介都在極力推銷。據了解，該項目住宅部分備案價均價為每平方米7.9萬元左右，然而公開宣傳的最低價格從每平方米5.8萬元起開賣，如此大的折扣幅度引起市場高度關注。

數據顯示，今年四季度深圳樓市新盤的推盤數量將創下今年以來的最高峰。據深圳住建局公佈的信息，第四季度深圳共計劃推出55個新盤，累計30726套房源。不僅在深圳，據克而瑞監測的數據顯示，今年10月以來TOP30房企中有超九成房企在集團或區域層面推出了購房優惠活動。

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責任編輯：袁瑋婧

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