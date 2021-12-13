廣州10名官員涉大規模砍樹被問責 專家：警惕破壞性「建設」

廣州市10名領導幹部，涉及早前大規模遷移和砍伐市內樹木，存在履職不力、失職失責問題，被嚴肅問責，分別遭免職、嚴重警告或記過等處分，其中包括廣州市委副書記羅冀京、副市長林道平等人。

據中紀委國家監委網站周日（12日）通報，廣東省紀委監委成立廣州市大規模遷移砍伐城市樹木事件問責調查組，對相關單位和人員存在的履職不力、失職失責問題進行深入調查，後依紀依法對10名涉事領導幹部嚴肅問責。

其中，廣州市委副書記羅冀京被給予黨內警告處分，副市長林道平遭嚴重警告、政務記大過和免職處理，市人大常委會教科文衛工委主任楊國權被嚴重警告、政務降級以及免職處理。其他遭免職的官員還有市林業和園林局長劉先榮、越秀區副區長江桂洪、越秀區建設和水務局長高耿恩。

通報指出，廣州市大規模遷移砍伐城市樹木，嚴重損毀一批大樹、老樹，破壞城市自然生態環境和歷史文化風貌，傷害民眾的美好記憶和深厚感情，形容是典型的破壞性「建設」行為，造成重大負面影響和不可挽回的損失，錯誤嚴重，教訓深刻。

專家：「砍樹問責」正當時

人民網引述北京大學廉政建設研究中心副主任莊德水稱，破壞性「建設」的要害在於片面追求政績，無視城市的人文歷史和發展實際，讓城市發展更加不平衡不和諧。從表面上看，破壞性「建設」想改變市容市貌，推進城市的發展，但深究下去，其背後仍是個人私欲在支配，以個人專斷取代集體決策。

莊德水表示，這次「砍樹問責」正當時，精準切中城市發展弊病，既是對社會公眾作出負責任的回應，也是對錯誤執政思維和管理行為的及時糾正。

據此前報導，廣州市大量砍榕樹，是源於廣州市住房和城鄉建設局去年11月印發的「市管重要道路及周邊區域更新改造提升工作實施方案」，相關招標文件圖紙粗略統計，全市7條主要道路，計劃移除或砍伐樹木4300多株，其中榕樹超過3000株。這項改造計劃激起許多廣州市民不滿，並引發廣泛關注。

責任編輯：易燕丹

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