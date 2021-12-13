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布林肯將出訪東南亞 分析料或以美企由中國遷入東南亞示好

國情動向 12:00 2021/12/13

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中美角力不斷，近日戰略戰場涉及東南亞地區。拜登政府將派國務卿布林肯出訪東南亞，尋求加強與該地區的經濟和安全合作；分析料為向東南亞國家示好，或將美國企業生產從中國遷往東南亞。

布林肯將於周一（13日）抵達印尼首都雅加達，並將訪問馬來西亞和泰國，這是拜登政府1月上任後布林肯的首次東南亞之行。

美國國務卿布林肯

北京方面，國務委員兼外長王毅近日在與馬來西亞及柬埔寨外長會晤時表示，東南亞國家應該共同抵制損害和平、穩定、繁榮的行徑。並且中方呼籲東南亞抵制「新冷戰」。

路透社報道，美國負責東亞暨亞太事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）在出訪前表示，布林肯將致力於拜登的目標，將與東南亞國家聯盟（ASEAN/東盟）的接觸提升到「前所未有」的水平，重點加強地區安全基礎設施以應對中國的「霸淩」，並討論總統的印太經濟框架願景。

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拜登政府認為東南亞對其反擊中國日益增長的實力至關重要，但自前總統特朗普於2017年退出一項區域貿易協定以來，美國在該地區缺乏一個正式的經濟交往結構，限制了其施加影響的能力，而在此期間中國的影響卻在不斷加大。

政府尚未明確說明拜登設想的經濟框架究竟會帶來什麽，盡管康達說，它將側重於貿易便利化、數字經濟、供應鏈彈性、基礎設施、清潔能源和勞工標準。

分析人士和外交人士表示，布林肯可能會為了向相關國家示好提出讓美國企業將生產從中國遷往東南亞，作為確保敏感供應鏈和開發融資的舉措之一。但沒有跡象表明美國願意提供東南亞地區渴望的更多美國市場准入機會。

責任編輯：李冰琪

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