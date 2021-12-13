巴士宣傳視頻仍含李雲迪遭投訴 廣州交運局：已督促整改

日前有網民投訴公交車播放的宣傳視頻中李某某仍作為廣州形像大使，廣州市交通運輸局答覆稱：已督促相關線路運營企業進行整改，對視頻宣傳材料進行了更新。

據澎湃新聞報道，稍早前，一名廣州網民通過人民網領導留言板向市領導反映，其從太古匯乘坐B27路公交車，看到車上電子屏播放的廣州宣傳視頻中李某某還是作為廣州形像大使。在這名網友看來，基於目前李某某的負面影響，建議取消或更換該視頻。

李某某即李云迪，據當地媒體消息，廣州市已於10月22日終止了李云迪的廣州城市形象代言人資格。

廣州市交通運輸局之後回覆道，市交通運輸部門已督促相關線路運營企業進行整改，對視頻宣傳材料進行了更新。同時要求公交企業舉一反三，做好其他線路排查與整改落實，進一步提升廣州公交良好形象。

今年10月，國際知名青年鋼琴家李云迪因嫖娼被公安部門依法行政拘留，引發廣泛關注，消息傳出後，所有代言品牌及合作組織紛紛和他切割。廣州市宣布終止李雲迪城市形象代言人資格，他的個人微博認證原本顯示的重慶政協常委、全國青聯常委及香港青聯副主席三個身份也「消失」，他在中國音樂家協會的會員資格也被取消。

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責任編輯：袁瑋婧