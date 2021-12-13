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人大財經委前副主任：房地產業仍是明年金融不穩的導火線

經濟脈搏 12:34 2021/12/13

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中經會定調明年政策「穩字當頭」，全國人大財經委前副主任賀鏗指，強調「穩」反映存在不穩定因素，總根源仍來自金融領域，而房地產業可能是導火線。

賀鏗向路透社指，內地房地產業或與當年美國、日本的泡沫不同，一是低等級商品房總量過剩，空房率估計不低於20%，所以去庫存問題很大；二是行業的債務量大，且與銀行和地方政府交集，大大增加了「拆彈」難度。會議通稿強調「遏制新增地方政府隱性債務」，並重點提出「需要正確認識和把握」，特別指向「防範化解重大風險」。尤其惹眼的是「精準拆彈」、落實「各方責任」和壓實「企業主體責任」，這或隱含明年不可避免地還會有「雷」要爆。

如何理解會議要求對資本設置「紅綠燈」？賀鏗指，資本具有雙重特性。作為生產要素，它體現為廠房、設備、材料、產品等物品。從金融屬性看，資本就是追逐利潤的貨幣。如果不規範其行為，它會對經濟、社會造成嚴重後果，會讓資本的主人一夜成為巨富或赤貧。也不能把民營企業家與資本家混同。

中央經濟工作會議：要積極推出有利經濟穩定政策 提7要點（更新版）

券商看中經會：穩經濟迫切 政策空間或現顯著差別

他指，設「紅綠燈」必須以法律為準繩，不可以對「不同形態」的資本設置不同的紅綠燈，交通規則一定要統一，要真正有利於不同形態的資本公平競爭。

至於「預期轉弱」方面，賀鏗認為其反映民眾對未來的信心不足，信心與「需求收縮」、「供給衝擊」所形成的負面影響直接相關。所以他認為「六穩」中重要的是穩就業、穩金融。只要就業充分，金融平穩，民眾信心就會恢復。他指內地產業門類齊全，經濟內循環具有自平衡能力，不會形成急劇衰退。

在收入增長緩慢，需求收縮的當下，內地應適度捨棄部分增長速度，要在實現質的提升方面多下工夫，建議明年GDP預期增長速度定在5%左右，實施財政平衡與貨幣合理寬鬆的政策組合。

中經會8處提「就業」、25次說「穩」 學者這樣解讀

中央經濟工作會議：堅持房住不炒 促進房地產業良性循環（第二版）

責任編輯：陳建錫


 

GDP 銀行 路透社 經濟內循環 經濟 就業 地產 金融

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