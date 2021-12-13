文在寅：未考慮抵制北京冬奧 中美朝原則上同意終戰宣言

正在澳洲進行國事訪問的韓國總統文在寅表示，韓國方面未有考慮抵制北京冬奧會；另指出，中美朝三國原則上同意發表終戰宣言。

據韓聯社消息，文在寅周一（13日）在坎培拉與澳洲總理莫里森舉行聯合記者會，提到韓方沒有考慮抵制北京冬奧，並指包括美國在內，沒有任何一國建議韓方參與「外交抵制」行動。

本月9日，韓國外交部第一次官（副部長）崔鐘建，在一個電台節目中回答韓國政府是否會派遣代表出席北京冬奧時也表示，平昌、東京、北京的東北亞奧運接力意義深遠，韓國將作為前一屆大賽的東道主發揮自身作用。

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至於美英澳三邊安全夥伴關係（AUKUS）成員國先後宣佈「外交抵制」北京冬奧一事，文在寅表示，（澳方抵制北京冬奧會）屬於澳方作為主權國家自主決定的問題，韓方尊重澳方的決定。但此次訪問與韓國對華立場沒有任何關係。

文在寅指，韓國將韓美同盟關係視為外交和安全的基礎，但在經濟方面同中國之間的關係也非常重要。為實現韓半島的和平與穩定以及朝鮮無核化，需要中國發揮建設性作用。

韓方將繼續爭取重啟對話磋商

另外，就韓朝中美發表終戰宣言的構想，文在寅表示，美國、中國和北韓原則上已同意發表終戰宣言，但北韓提出美國取消對朝的敵對政策作為先決條件，因此尚未進行磋商。他指出，韓方將繼續爭取韓朝、朝美對話盡早重啟，通過協商解決問題。

此前11月1日，中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明，與韓國外交部半島和平交涉本部長魯圭德舉行視像會晤時表示，中國作為半島事務重要一方和《朝鮮停戰協定》締約方，願就推進半島和談、發表終戰宣言等事宜同有關方保持溝通，發揮建設性作用。中方希望有關各方和國際社會多做有利於推進半島問題政治解決進程的事。

責任編：易燕丹

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