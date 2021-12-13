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內地中高級技工缺口大 畢業生約2至4個offer

社會熱點 16:22 2021/12/13

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臨近年末，內地互聯網行業頻頻有裁員潮消息傳出。但中高級技工人員市場缺口大，根據人社部近日發佈2021年第3季全國「最缺工」的100個職業排行中，有58個屬「生產製造及有關人員」，讓不少相關專業學生求職時，每人手上都有2到4張錄取通知書。

實際上，統計到2025年內地製造業10大重點領域人才總量將接近6200萬人，人才需求缺口3000萬人、缺口率高達48％。

由於供不應求，導致技工人才薪資提升。以上海為例，2020年上海市技能人才、高技能人才的平均工資統計，比全市就業人員平均分別高9％和16％，比普通管理人員如文秘、辦事員、後勤管理等中位數薪資分別高出11％和37％，凸顯高薪引才已成企業普遍做法，有的公司甚至還加上股權激勵。

技工人員缺口大 畢業生拿2至4個offer

中經會8處提「就業」、25次說「穩」 學者這樣解讀

內地畢業生寧送外賣等考公務員 也不到企業就業？專家這樣剖析

據央視財經報道，廣東省某科技股份有限公司人力資源經理黃茜表示，從技工到技師，中間有十個級別。最高的級別工資可以等同于高級工程師，或者直接達到職能經理水準，一年有三五十萬的收入。

黃茜所在的企業主要生產半導體基礎材料，目前急需機械和自動化的一線技術人才，崗位月薪在8000元到12000元之間，並提供五險一金。而在杭州某資訊技術公司裡，技術工人不僅待遇優厚，精神層面更是處處給予充分認可。

此外，山東濟南某高新技術企業人力資源部副總燕倆坦言，隨著產業升級，公司一些自動化的改造，對工人的素質要求都在逐步提升，這是當前公司面臨的2個較大招聘問題。

責任編輯：李冰琪

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