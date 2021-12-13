無錫星巴克被爆篡改食材保質期 當地部門展開調查

無錫星巴克兩家門店被內媒臥底記者踢爆篡改過期食材的保質日期，再被製成飲品出售，報廢的糕點亦在翌日繼續出售。店員還表示「無錫這些店都是這樣，都差不多」、「一代一代師父帶徒弟都是這麼帶的」。今日（13日）中午星巴克中國回應表示深感震驚，「已於第一時間關閉了這兩家門店，並立刻啟動深入調查。」 無錫市相關部門已經對此事展開調查，將在調查結果出來後進行通報。

據新京報報道，記者10月下旬應聘進入無錫震澤路店星巴克門店，不久就發現，食材過期後仍被繼續使用。如巧克力液、抹茶液、紅茶液、奶油等食材雖然過了保質期，但店員並沒有報廢處理，仍照常用它們給顧客製作飲品。當暗訪的記者將食材過期的情況反映給了門店值班主管，值班主管卻吩咐記者繼續使用這些過期食材。

該門店地處無錫軟件園內，店鋪面積近兩百平方米。軟件園裡很多上班族都是這裡的常客，工作日的午後，店裡常常排起長隊，一天能賣出四五百杯飲品。

篡改保質期並非單一操作

報道指，為了「掩護」使用過期食材的行為，一些食材的保質期標籤常常被隨意篡改。而篡改食材保質期並不是這家星巴克門店的特殊操作。新京報發現在無錫星巴克昌興大廈門店，面對過期的食材，他們也是同樣的處理方法。該門店主管還吩咐臥底記者將前一天剩下的三明治糕點擺上櫃台繼續賣，「先賣昨天剩下的，再賣今天新進的。」

報道還指，在某網絡投訴平台上檢索發現，有關星巴克的投訴並不少見，有多名網友稱在星巴克喝出異物，也有人投訴吃完糕點後出現腹痛腹瀉的症狀。

對於上述報道，星巴克無錫昌興大廈店工作人員今日上午向《中新經緯》回應稱，門店「肯定不存在過期食材繼續賣的情況」，目前當地相關部門正在店內調查，門店及公司會公布調查結果。據现代快报，無錫星巴克震澤路店，下午一點發現門店已經關閉。

目前，無錫市新吳區市場監督管理局已對星巴克震澤路店進行調查取證，接下來將視情況公布調查詳情；無錫市經濟開發區市場監督管理局亦對趕往星巴克昌興大廈店進行現場調查。

星巴克表示，進入中國市場22年來，一直致力於執行嚴格的食品安全標準，對食品安全問題堅決採取零容忍的態度。歡迎社會公眾及媒體對我們進行持續監督。

責任編輯：袁瑋婧

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