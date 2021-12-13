內地專家曾光：春節絕大多數人可回家 但無急事最好「就地過年」

年關將近，內地多個省市發佈「倡導就地過年」、「春節期間非必要不返鄉」的公告，引發外界關注今年能否回家過節。國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光表示，絕大多數人可以回家，但沒有急事最好「就地過年」。

據鳳凰網報道，曾光在上海出席「2021鳳凰網財經峰會」時明確表示，「絕大多數人，該回家可以回家」。他又提醒，春運的時候人群密度比較大，如果回家，路上還是要注意防控，沿途戴好口罩；想更保險一點，甚至可以戴上眼罩，以及帶一點洗手液，多洗手。

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曾光表示，春節回家是一個籠統的問題，需要綜合考慮。到時候是否能夠順利回家，還要看多方面的因素，比如是否為綠碼、所在城市的風險級別等。他指出，如果回家沒有急事，最好還是「就地過年」。

評論：避免「就地過年」上升為剛性需求

據內媒此前報導，包括廣東中山三鄉鎮、廣西憑祥市、河北張家口經開區在內，多地已發佈通知，倡導「就地過年」。

四川在線－天府評論今日（13日）刊發一篇評論稱，要堅決防止「就地過年」上升為剛性和政策的要求，以免成為「一刀切」，給少數切實有需要回家過年群眾添麻煩；再者，凡事皆有度，過猶而不及，避免出現「反彈效應」。

此外，評論指「就地過年」必須有與之匹配的保障機制。比如，「就地」之「地」要有完善的物質、充盈的條件，做好過年期間大量人員生活的後勤保障。與此同時，未回家過年群體的家人也需感受到「年味」，相對應的社會保障也得跟上，比如社區工作者、農村黨員乾部的上門服務、送祝福，為「就地過年」人員解決後顧之憂。

責任編輯：易燕丹

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