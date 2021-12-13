內地雙減政策出台半年 部分地區教培機構面臨清零

內地「雙減政策」自今年7月出台以來近半年，相關措施陸續落實。有學者指，部分地區為補教機構轉型非營利設下高門檻，造成無法轉型，變相對補教機構「清零」，治理目標偏移，不符政策精神。

21世紀教育研究院院長熊丙奇在界面新聞發表評論，指政策發布半年以來，諸多跡象顯示，雖然「雙減」規定，義務教育階段（國小與國中）的學科類培訓機構，可以登記為非營利性機構，相關部門也制定了具體方案與時程，但實際上「營改非」之路並不好走。

熊丙奇說，目前「營改非」的政策正面臨3大不確定因素，首先是部分地方以「清零思路」應對，為「營改非」設定很高的門檻，造成沒有機構可以通過審批；其次，制定遠低於市場價格的「政府指導價」，讓非營利性學科類培訓機構很難正常經營，變相「逼退」有意「營轉非」機構；第三則是地方層層加碼，自行把高中也納入「營改非」統一管理。

清零的行為有違治理目標

熊丙奇表示，如果按照這樣的趨勢，未來小學到高中階段的學科類培訓機構都可能清零。「清零學科類培訓機構，雖然讓人眼不見心不煩，但並不符合雙減的治理目標。落實雙減政策，不能發生治理目標偏移。」

他進一步強調，關停或清零學科類培訓機構，並不代表學生的學業負擔和校外培訓負擔減輕了。在教育評價體系未進行根本性改革的背景下，學生及家長還仍有學科培訓需求。「如果沒有合法、公開的管道滿足這部分需求，家長就會請私教，學科類培訓就會轉到地下和家庭。但由於其過於分散，隱蔽性強，監管難度很大。」

7月下旬，內地官方發佈「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，簡稱「雙減」政策，除了規定義務教育階段學科類課程不得在週末、寒暑假等節假日組織補習，對業者的發展也有許多限制，其中更要求企業的部分業務要轉型為非營利。

責任編輯：李冰琪