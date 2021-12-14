內地官媒料明年樓市將分化回暖 整體風險延續下降趨勢

內地樓市由上半年的普遍過熱轉向下半年的普遍降溫，監管層近期頻釋出積極訊號。官媒指出，明年樓市將從整體降溫轉向分化回暖，局部地區樓市會升溫。此外，整體風險將延續下降趨勢，局部地區、個別主體的風險將有所釋放，風險外溢將被有效控制。

預計明年住房市場將先降後升

新華社主辦的《經濟參考報》刊出報告指，2022年中國樓市將從整體降溫轉向分化回暖。基於短期市場主要決定於政策調整與市場主體預期及行為變化的判斷依據，從總體上看，2022年住房市場將變中趨穩，風險可控。預計2022年全年全國商品住房平均價格增長率將在-3%至3%，商品住房銷售面積增長將在-1%至-5%，住房開發投資增速預計將在2%至5%。

從時間上看，2022年住房市場將先降後升，變中趨穩。從按季度數據預判，2021年第四季度將企穩，2022年第一、二、三季度將逐步加快回升，四季度將有新變化。從按年數據預判，2021年第四季度繼續降溫，在經歷2022年第一季度降幅最大後，預計2022年第二、三季度降幅逐步減小，2022年第四季度主要指標轉正。

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從空間上看，從較多降溫到局部升溫。預計2021年第四季度到2022年全年，住房市場在空間上再加劇分化並表現出複雜和多樣性。人口持續流入、收入持續增長的一、二線城市以及都市圈和城市群的城市預計在2022年二三季度有顯著的回暖；人口持續流出、收入增長放緩的三四線及以下城市、非都市圈非城市群的城市可能面臨持續下行。

預計明年住房市場風險外溢受控

至於風險方面，報告指出，今年總體有所下降和可控，局部有所釋放和外溢。一是住戶支付能力下降，斷供風險略為增加。二是企業總體風險下降，個別企業出現流動性風險。三是房地產貸款佔比有所下降，房地產不良貸款增加。四是全國房地產市場降溫，個別城市降溫速度過快。

報告認為，2022年住房市場的整體風險將延續下降趨勢，局部地區、個別主體的風險將有所釋放，風險外溢將被有效控制。

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責任編輯：尹航

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