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中共與多國政黨發聯合聲明 反對以民主之名干涉內政

國情動向 11:20 2021/12/14

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中美近期就民主問題展開輿論戰。黨媒《人民日報》指，世界上140個國家和地區355個政黨、社會組織和智庫周一（13日）聯絡中共中央對外聯絡部，發布《關於自主探索民主道路、攜手推動共同發展的聯合聲明》指，不存在適用於一切國家的民主制度和發展模式，反對以民主之名干涉他國內政，呼吁以全人類共同價值為指引，推動構建人類命運共同體。

聲明指 是否民主應由該國人民評判

聯合聲明認為，實現民主有多種方式，不同國家和地區歷史文化、社會制度、發展階段不盡相同，不存在適用於一切國家的民主制度和發展模式。用單一的標尺衡量世界豐富多彩的政治制度，用單調的眼光審視人類五彩繽紛的政治文明，本身就不民主。

聯合聲明指出，評價一個國家民主與否，關鍵在於是不是真正做到人民當家作主，要看人民有沒有投票權，更要看人民有沒有廣泛參與權；要看人民在選舉過程中得到什麼口頭許諾，更要看選舉後這些承諾實現多少；要看制度和法律規定了什麼樣的政治程序和政治規則，更要看這些制度和法律是不是真正得到了執行；要看權力運行規則和程序是否民主，更要看權力是否真正受到人民監督和制約。

聯合聲明強調，民主是各國人民的權利，而不是少數國家的專利。一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判。

聯合聲明還表示，國際關係民主化是時代潮流，踐行真正的多邊主義是實現國際關係民主化的必由之路。人類正面臨各種挑戰和全球性問題，必須形成更加包容的全球治理、更加有效的多邊機制、更加積極的區域合作，才能有效應對。

近期，中國外交部、官媒及智庫均就中美民主模式發聲。國務委員兼外長王毅上周日在《人民日報》撰文，批評美國和某些西方國家長期以來把「不民主」的帽子，扣在包括中國在內的一些發展中國家頭上，背後隱藏的是西方式的傲慢和對其他文明的偏見，直指以西式民主挑動分裂對立之舉是「偽民主」。

【中美角力】中紀委刊文指美國民主峰會是「假民主 真霸權」

美國民主峰會即將登場 中國官媒今晚開播專題片批美式民主

中國智庫2.3萬字報告十問美國民主：捍衛自由還是妨礙自由？

責任編輯：尹航

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