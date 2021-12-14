  • 21°C
香港時間 : 20211214日 (二) 11:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地疫情】增51本土確診 東莞檢2宗無症狀感染 患者曾到深圳機場

社會熱點 11:29 2021/12/14

分享：

內地昨日（13日）新增76宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔51宗，來自浙江、內蒙古等省市；另再多4宗本土無症狀感染個案，均在黑龍江齊齊哈爾市。在廣東，東莞市大朗鎮今日（14日）凌晨通報新增2宗無症狀感染者，二人均到過深圳。大朗鎮已即時對全鎮開展全員核酸檢測，並實施交通管制。

據國家衛健委通報，13日新增本土病例分佈為浙江44宗、內蒙古5宗、黑龍江1宗、陝西1宗。其中浙江省疫情主要集中在紹興市，錄得38宗確診；寧波市和杭州市分別有4宗和2宗確診。

此外，廣東東莞大朗鎮在對省外涉疫地區返莞人員核酸檢測中，排查發現2宗新冠肺炎無症狀感染者。兩人13日下午核酸初篩陽性，市疾控中心14日凌晨複採複檢結果陽性，研判為新冠肺炎無症狀感染者，已轉往醫院隔離治療。

【內地疫情】浙江再增74宗本土病例 大批企業停工

【內地疫情】浙江紹興累計107確診 多地倡導「就地過年」

通報的行程軌跡顯示，兩名患者於12月4日晚上到達深圳市寶安機場，然後坐網約車到東莞市大朗鎮。回莞後，二人曾到過卡拉OK、菜市場、酒樓、足浴店和美甲店等地。

深圳：東莞旅居史旅客須持48小時核酸陰性證明

在接獲疫情通報後，東莞市、鎮兩級疫情防控指揮部隨即啟動應急處置機制。今日凌晨起，對全鎮展開全員核酸檢測，並對所有進出大朗鎮的道路，包括高速公路等實施交通管控。除持有通行證的疫情防控、應急救援等車輛外，禁止其他一切車輛進出大朗鎮區域。區內人員原則上只進不出，如因就醫、特定公務等確需出入者，須持48小時內核酸檢測無感染證明。

另外，深圳機場透過官方微信發佈提示稱，按疫情防控需要，自今日早上6時起，所有從深圳機場乘機出發的旅客，在測溫和查驗健康碼的基礎上，須查驗行程碼。如行程紀錄顯示有14天內東莞旅居史，須另行提供48小時核酸檢測陰性證明，否則將無法登機。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

內地專家曾光：春節絕大多數人可回家 但無急事最好「就地過年」
2021/12/13
內地專家曾光：春節絕大多數人可回家 但無急事最好「就地過年」
【內地疫情】昨增51本土病例35在浙江 鐘南山：年底有望達群體免疫目標接種率
2021/12/11
【內地疫情】昨增51本土病例35在浙江 鐘南山：年底有望達群體免疫目標接種率
【內地疫情】浙江紹興累計107確診 多地倡導「就地過年」
2021/12/12
【內地疫情】浙江紹興累計107確診 多地倡導「就地過年」
【內地疫情】浙江再增74宗本土病例 大批企業停工
2021/12/13
【內地疫情】浙江再增74宗本土病例 大批企業停工

你可能感興趣

內地專家曾光：春節絕大多數人可回家 但無急事最好「就地過年」
16:59 2021/12/13
內地專家曾光：春節絕大多數人可回家 但無急事最好「就地過年」
【內地疫情】昨增51本土病例35在浙江 鐘南山：年底有望達群體免疫目標接種率
11:01 2021/12/11
【內地疫情】昨增51本土病例35在浙江 鐘南山：年底有望達群體免疫目標接種率
【內地疫情】浙江紹興累計107確診 多地倡導「就地過年」
22:40 2021/12/12
【內地疫情】浙江紹興累計107確診 多地倡導「就地過年」
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 機場 東莞 浙江省 中國

下一篇文章

內地首次檢出Omicron變種病毒株 從天津入境人員發現
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

YYDS、躺平、絕絕子 列內地年度10大網絡用語（附解釋）
YYDS、躺平、絕絕子 列內地年度10大網絡用語（附解釋）
內地雙減政策出台半年 部分地區教培機構面臨清零
內地雙減政策出台半年 部分地區教培機構面臨清零
內地擬將野豬剔出受保護名錄 媒體稱對人構成威脅
內地擬將野豬剔出受保護名錄 媒體稱對人構成威脅
內地首次檢出Omicron變種病毒株 從天津入境人員發現
內地首次檢出Omicron變種病毒株 從天津入境人員發現
發改委：同意深圳開展基礎設施高質量發展試點
發改委：同意深圳開展基礎設施高質量發展試點
廣州10名官員涉大規模砍樹被問責 專家：警惕破壞性「建設」
廣州10名官員涉大規模砍樹被問責 專家：警惕破壞性「建設」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款