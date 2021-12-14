【內地疫情】增51本土確診 東莞檢2宗無症狀感染 患者曾到深圳機場

內地昨日（13日）新增76宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔51宗，來自浙江、內蒙古等省市；另再多4宗本土無症狀感染個案，均在黑龍江齊齊哈爾市。在廣東，東莞市大朗鎮今日（14日）凌晨通報新增2宗無症狀感染者，二人均到過深圳。大朗鎮已即時對全鎮開展全員核酸檢測，並實施交通管制。

據國家衛健委通報，13日新增本土病例分佈為浙江44宗、內蒙古5宗、黑龍江1宗、陝西1宗。其中浙江省疫情主要集中在紹興市，錄得38宗確診；寧波市和杭州市分別有4宗和2宗確診。

此外，廣東東莞大朗鎮在對省外涉疫地區返莞人員核酸檢測中，排查發現2宗新冠肺炎無症狀感染者。兩人13日下午核酸初篩陽性，市疾控中心14日凌晨複採複檢結果陽性，研判為新冠肺炎無症狀感染者，已轉往醫院隔離治療。

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通報的行程軌跡顯示，兩名患者於12月4日晚上到達深圳市寶安機場，然後坐網約車到東莞市大朗鎮。回莞後，二人曾到過卡拉OK、菜市場、酒樓、足浴店和美甲店等地。

深圳：東莞旅居史旅客須持48小時核酸陰性證明

在接獲疫情通報後，東莞市、鎮兩級疫情防控指揮部隨即啟動應急處置機制。今日凌晨起，對全鎮展開全員核酸檢測，並對所有進出大朗鎮的道路，包括高速公路等實施交通管控。除持有通行證的疫情防控、應急救援等車輛外，禁止其他一切車輛進出大朗鎮區域。區內人員原則上只進不出，如因就醫、特定公務等確需出入者，須持48小時內核酸檢測無感染證明。

另外，深圳機場透過官方微信發佈提示稱，按疫情防控需要，自今日早上6時起，所有從深圳機場乘機出發的旅客，在測溫和查驗健康碼的基礎上，須查驗行程碼。如行程紀錄顯示有14天內東莞旅居史，須另行提供48小時核酸檢測陰性證明，否則將無法登機。

責任編輯：易燕丹

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