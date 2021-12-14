網信辦約談新浪微博處罰300萬 今年第44次

新浪微博再因出現違規信息遭國家網信辦約談，並被處罰300萬元（人民幣，下同），今年1月至11月，國家互聯網信息辦公室指導北京市互聯網信息辦公室，對新浪微博實施44次處置處罰，多次予以頂格50萬元罰款，共累計罰款1430萬元。微博今日（14日）發佈公告表示將成立整改落實工作小組，推進軟色情整治及同質化惡意營銷專項治理。

網信中國週二（14日）發布消息稱，近日，國家互聯網信息辦公室負責人約談新浪微博主要負責人、總編輯，針對近期新浪微博及其賬號屢次出現法律、法規禁止發布或者傳輸的信息，情節嚴重，依據《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國未成年人保護法》等法律法規，責令其立即整改，嚴肅處理相關責任人。北京市互聯網信息辦公室對新浪微博運營主體北京微夢創科網絡技術有限公司依法予以共計300萬元罰款的行政處罰。

國家互聯網信息辦公室負責人強調，網站平台應當切實履行主體責任，健全信息發布審核、公共信息巡查、應急處置等信息安全管理制度，加強對其用戶發布信息的管理，不得為違法違規信息提供傳播平台。國家互聯網信息辦公室將堅持依法管網治網，進一步強化監督管理執法，壓實網站平台依法辦網的主體責任，保障人民群眾合法權益，維護網絡空間天朗氣清。

@微博管理員 週二發布微博社區公告：微博站方誠懇接受主管部門批評，認真落實整改要求，堅決履行好主體責任，不斷提升生態治理水平。按照主管部門要求，成立整改落實工作小組，從以下兩方面發力： 一是推進軟色情整治專項治理。從人工策略和機器策略雙管齊下展開治理，對軟色情信息進行有效識別與攔截，對違法違規賬號嚴肅處置。 二是推進同質化惡意營銷專項治理。站方已經制定《微博MCN運營管理規範》、《刷量營銷違規行為界定及處罰措施》；“同質化惡意營銷”的產品識別模型近期上線，將進一步提升審核與處置效率。

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責任編輯：袁瑋婧

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