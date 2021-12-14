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中法舉行高級別經濟財金對話 提出環境、農產品等領域合作

國情動向 12:02 2021/12/14

分享：

國務院副總理胡春華和法國經濟、財政和振興部長布魯諾•勒梅爾周一（13日）共同主持第八次中法高級別經濟財金對話。雙方同意持續開展應對氣候變化和生物多樣性保護、綠色低碳轉型、循環經濟、水、空氣和土壤汙染治理領域合作，在環境合作領域發揮引領和示範作用。

刊登在財政部官網的「第八次中法高級別經濟財金對話聯合情況說明 」並稱，雙方歡迎符合條件的法國金融機構在中國證券投資基金業協會（AMAC）註冊為外商獨資或合資私募基金管理人。

中方歡迎符合條件的法資管理人將其獨資私募基金管理機構轉換為公募基金管理公司；法方期待中方繼續向合格的法國機構發放合格境內有限合夥人和合格境內投資企業許可證。

中法第八次高級別經濟財金對話

法國無計劃外交抵制 聯合國秘書長將出席北京冬奧 京回應（第二版）

美歐「中國議題對話」 關注香港和台海問題（第二版）

中法將建立分類標準 避免市場分割等行為

雙方同意加強合作以建立分類標準之間的橋梁，避免市場分割和「洗綠」行為。雙方將繼續通過包括二十國集團（G20）等多邊平台開展綠色金融合作。

中法雙方承諾為農食產品出口商提供非歧視的市場准入；承諾共同不會對企業產品風險等級進行過度限制，不干擾正常貿易往來；雙方高度重視在航空領域的戰略合作夥伴關系，願加強這一關系。

同時，鼓勵各國企業按照市場化原則和安全原則參與5G網絡的建設；雙方願就中央銀行數字貨幣相關問題交換意見並開展合作。

國家主席習近平10月底同法國總統馬克龍通電話時表示，中方高度重視發展中法關系，中法應該在做好疫情防控前提下推動有關合作進程，鞏固民用核能、航空航天等傳統領域合作，拓展人工智能、生物製藥、海洋等新領域合作。

責任編輯：李冰琪

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