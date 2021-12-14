浙江女子國家公祭日穿和服遭舉報 官方：是日式茶室老闆

昨日（13日）是南京大屠殺國家公祭日，有浙江市民抓拍到海寧南關廂歷史文化街區一女子身穿和服逛街，並發到網上舉報稱「勿忘國恥，我不能替先輩原諒」，海寧公安官方微博隨後回覆「收到」，警方週二通報指對其不當行為進行了嚴厲的批評和教育，澎湃新聞指海寧官方回應該女子開日式茶室，和服係日常穿著，其對國家公祭日不知情。

昨日是中國第八個南京大屠殺死難者國家公祭日，官方隆重舉行死難者國家公祭儀式。有網民在微博舉報浙江海寧一名女子在國家公祭日當天身穿和服上街，認為該女子是故意挑釁，不重視不尊重國家慘痛歷史。

浙江海寧警方連夜發布通報，指接舉報，海寧南關廂街上有一女子身穿和服。民警第一時間前往處置。經調查，該女子當時身著和服在南關廂拍攝。

據海寧日報，該女子為南關廂一茶藝館店長，兼職做網店模特，自備有各式服飾。今天中午接一店鋪邀請，穿著和服前往拍攝，拍攝結束後回到茶藝館換上了自己的衣服。 下午其本人看到了網上議論，才意識到今天是國家公祭日。相關部門對其也進行了批評教育，她自己也認識到了錯誤，表示非常抱歉。

不少網民並不買賬，認為女子無知，是恥辱。有網民認為不是刻意，又是職業關係，沒有意識到是什麼日子也情有可原。亦有少數網民為其聲援，指「人家穿的民族服飾又不是軍服，不要矯枉過正，今天還有幾百萬開日本車的呢」。

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責任編輯：袁瑋婧

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