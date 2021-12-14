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布林肯首訪東南亞 印尼講話促中國停止採取激進行動

國情動向 14:55 2021/12/14

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美國國務卿布林肯訪問東南亞，他今天（14日）發表演說時敦促中國停止在印太採取「激進行動」。華府試圖鞏固聯盟關係，以對抗北京日益增加的影響力。

綜合彭博社和路透社報道，布林肯在印尼首都雅加達發表政策演講時，強調了美國為向亞洲提供高質量基礎設施和疫苗所做出的努力，並在安全課題上展開更密切的合作。美國政府不希望亞洲會爆發任何沖突，美國也將確保美中競爭不會滑向災難性沖突。

布林肯說：「我們將采取一種策略，將我們所有的國家力量工具，即外交、軍事、情報，與盟友和夥伴的更緊密地結合在一起。他也列出與中國有關的多個關切事項，包括南海問題以及貿易限制問題等。

布林肯將出訪東南亞 分析料或以美企由中國遷入東南亞示好

【中美角力】美陸軍部長：希望擴大東南亞軍事部署威懾中國

他說：「捍衛基於規則的秩序，目的不是壓製任何國家，而是保障所有國家選擇自身道路的權利，確保他們免受脅迫和恐嚇。」

布林肯抵達印尼雅加達，會見印尼總統佐科維多多

美擬制定印太戰略 重點關注貿易數據經濟等領域

布林肯公布，美國正在制定印太戰略，重點關註貿易、數碼經濟、技術、供應鏈、清潔能源等領域，並指出由美國、澳大利亞、日本和印度組成的四方安全對話機制提供了超過480億美元的資金，作為抗衡中國「一帶一路」倡議努力的一部分。

他也指中國在南中國海的強硬行為，威脅到每年超過3萬億美元的貿易，並稱區域各國對此表達關切，並希望中國能改變這種行為。

布林肯展開上任後首次訪問東南亞行程，抵達印尼後，與印尼總統佐科維多多會談。隨後布林肯在雅加達發表關於美國印太戰略的演講，之後將前往馬來西亞與泰國訪問。

責任編輯：李冰琪

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