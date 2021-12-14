再籲北京克制挑釁 安倍：軍事上的冒進無疑是自殺式行為

「2021台美日三邊印太安全對話」今日（14日）在台北舉辦，現場播放的日本前首相安倍晉三預錄影片中，安倍表示任何針對台灣民主的威脅對日本而言將形成嚴峻挑戰，並警示北京的任何軍事冒進行動將是自殺式行為。

綜合台媒報道，今日台灣外交部與遠景基金會共同舉辦「2021年台美日三邊印太安全對話」，安倍透過預錄影片發表專題演講，他表示台灣及其民主正面臨威脅，「這對我們所有人，尤其是日本，都是嚴峻的挑戰」。考慮到這一點，他強化日本安保與日美同盟，美軍與日本自衛隊關係也更加密切。

據台總統府提供視頻，安倍指：「弱點招致挑釁，從海底、海面到空域，從網路世界到外太空，日美台三方必須不遺餘力地合作，思考如何有效分享知識和技術，在所有領域建構能力」。

挺台加入國家組織

安倍還提到，「當香港幾乎沒有民主空間時，現在對台灣來說更顯重要」。並稱台灣符合TPP（現為CPTPP，跨太平洋夥伴全面進步協定）資格，美日台合作符合世界最佳利益。

安倍直言，軍事上的冒進，對像中國這樣龐大的經濟體來說，如同自殺式的舉措。因此日本一再敦促中國不要追求領土擴張，並應克制其挑釁、欺凌鄰國行為，這也是攸關他們自身的利益。

早前安倍在另一場連線台灣智庫活動說出「台灣有事等同日美同盟有事」，該言論當時引發北京強烈不滿，中國外交部緊急約見日本駐華大使垂秀夫，提出嚴正交涉。

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責任編輯：袁瑋婧

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