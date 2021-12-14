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無錫星巴克再被揭15處問題 官媒狠批觸碰食品安全紅線

社會熱點 15:41 2021/12/14

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內媒周一（13日）曝光江蘇省無錫市兩間星巴克門店涉及多項食安問題後，無錫市場監督管理局火速行政約談星巴克，並對全市其他82間分店展開排查，發現再多15處問題，全部已責令整改。對此，《人民日報》評論稱，食品安全的紅線不能碰，提供過期產品，品牌再大也不可能長久保鮮。

據無錫市監局官方微信通報，當地市、區兩級市場監管部門對涉事的星巴克震澤路店、昌興大廈店進行重點檢查後，初步核實相關企業有更改食品原料內控期限標識、使用超過內控期限原料的行為，已責成涉事門店停業整改。

此外，市場監管部門同步對全市其他82間星巴克門店開展排查，發現從業人員未戴工作帽、加工區物品擺放凌亂、消毒紀錄不全等15處問題，均已責令整改。市監局另對星巴克（中國）華東北區進行行政約談，要求公司對存在的食品安全問題進行全面自查、落實整改。

星巴克承認無錫門店違規並致歉

星巴克中國周一晚發聲明就事件向顧客致歉，表示經過調查，已確認2間無錫門店職員，確實存在營運操作上的違規行為。目前已關閉兩間涉事門店，並進行調查與整改。同時對國內所有門店啟動食品安全標準執行情況的全面自查，並組織對所有門店零售夥伴重新培訓，嚴格落實公司食品安全制度。

無錫星巴克被爆篡改食材保質期 當地部門展開調查

深圳機場星巴克店員穿生化服沖咖啡 被稱喝到安全感

聲明又指，將增加來自內部及第三方的定期檢查與突擊檢查頻率與範圍，強化食品安全問題的夥伴內部舉報通道；另探索更多技術手段，減少人為操作因素的干擾，從源頭杜絕同類事件發生。

官媒：星巴克「自毀招牌」

這次星巴克被揭使用過期食材、主管帶頭篡改保質期、承諾不過夜的糕點翌日偷偷上架等食安問題，引發廣泛關注。《人民日報》就事件發表評論稱，食品安全是餐飲企業的安身立命之本，也是對消費者身體健康的最起碼尊重；紅線不能碰，底線不能破。「金標準」 絕不能只是宣傳的口號，「飛行檢查」更不能淪為走馬觀花的形式。

評論續指，此次事件顯示出，食品安全需要自律，也需要他律。希望相關企業能正視並反思自身內部監管模式的失靈，也期待監管部門拿出更嚴密的舉措，倒逼企業守牢食品安全底線。

《央視網》亦指出，星巴克沒有加盟店，內地5000多間門店都是直營店，直營店出問題，更難辭其咎。星巴克再好的金字招牌，都經不起這樣的「實力自毀」。

責任編輯：易燕丹

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