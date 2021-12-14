人行：明年穩健的貨幣政策要靈活適度 堅持「房住不炒」

中央經濟工作會議閉幕後，人民銀行黨委昨日（13日）召開擴大會議，研究部署貫徹落實工作。會議指出，明年穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕；堅持防範化解金融風險。堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。

人行會議指出，做好明年的金融工作，堅持穩中求進工作總基調，繼續做好「六穩」、「六保」工作，為穩定宏觀經濟大盤、保持經濟運行在合理區間營造適宜的貨幣金融環境。

會議強調，明年要著重抓好以下工作任務：一是穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。做好跨週期和逆週期政策設計，提高貨幣政策的前瞻性針對性。持續釋放貸款市場報價利率改革潛力，促進企業綜合融資成本穩中有降。增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

二是持續改進金融服務實體經濟質效。加強政策協調聯動，引導金融機構加大重點領域的支持，推動國民經濟暢通循環。多措並舉，促進中小微企業融資增量、擴面、降價。遵循市場化、法治化、國際化原則，用好碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，支持碳減排重點領域的發展。做好國家重大區域發展戰略的金融支持工作。進一步提升金融服務鄉村振興能力和水平。

三是堅持防範化解金融風險。鞏固拓展防範化解重大金融風險攻堅戰成果，守住不發生系統性金融風險底線。進一步健全宏觀審慎政策框架。支持金融科技依法規範發展，加強反壟斷和反不正當競爭，以公正監管保障公平競爭，激發各類市場主體活力。

四是深化金融供給側結構性改革。深化農信社改革和債券市場改革。加強金融基礎設施統籌監管。穩妥有序推進數字人民幣研發。持續深化國際金融合作，推動金融業有序擴大開放。堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，穩妥實施好房地產金融審慎管理制度，加快完善住房租賃金融政策體系，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。

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責任編輯：蒯宇澄

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