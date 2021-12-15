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奧地利、比利時不派官員出席北京冬奧 

國情動向 09:50 2021/12/15

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比利時首相德克羅（Alexander De Croo）表示，未有計劃派政府代表參加明年北京冬奧。此前，奧地利新任總理內哈默（Karl Nehammer）也稱，不會派高級官員及外交官出席北京冬奧，但強調並非外交抗議及抵制。

德克羅周二（14日）回應國會議員詢問時稱，政府未計劃派遣代表出席北京冬奧。當地傳媒引述政府發言人解釋，比利時過去未派出官方代表團參加過冬奧，因比利時出席冬奧比賽的運動員很少，其次是目前疫情狀況不允許。

疫情為由 非抵制抗議

內哈默接受傳媒專訪時，也表示奧地利決定不派高層官員出席北京冬奧，但強調不是抗議或抵制，而是因為疫情。他表示，中國的防疫措施非常嚴格，即使官員到北京出席冬奧，也無法與運動員會面。

他強調，奧地利反對將運動會政治化，會在歐盟內部協調立場。

早前，美國、澳洲等宣布「外交抵制」北京冬奧。外界關注周四（16日）舉行的歐盟峰會，會否就此討論，尋求統一立場。此前，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，法國無計劃加入美國等其他國家外交抵制北京冬奧，並表示不應將奧運政治化。

對於美方外交抵制北京冬奧，中國外交部曾表示，對美方表態強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，並將作出堅決反制。

法國無計劃外交抵制 聯合國秘書長將出席北京冬奧 京回應

英美等國外交抵制北京冬奧 外媒分析京將這樣反制

責任編輯：林佩怡

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