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【內地疫情】昨增50本土確診 東莞即日開展全民檢測

社會熱點 11:17 2021/12/15

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內地昨日（14日）新增67宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔50宗，涉及浙江、內蒙古、廣東三省；另再多2宗本土無症狀感染，均在廣東東莞市。廣東省昨日檢驗出全國第二宗Omicron變種病毒感染病例，該省全日共計新增8宗新冠感染個案。其中東莞市為防疫情進一步擴散，今日（15日）起開展全民核酸檢測。

綜合國家衛健委和廣東衛健委通報，新增本土病例分佈為浙江45宗，其中紹興市39宗、寧波市6宗；內蒙古3宗、廣東東莞2宗。東莞報告的本土確診，均在對省外涉疫地區返粵人員核酸檢測中發現；其餘2宗本土無症狀感染則在納入集中隔離觀察的密接中發現。

廣州出現1宗境外輸入Omicron變種病毒病例

內地首次檢出Omicron變種病毒株 從天津入境人員發現

此外，廣東省昨新增2宗境外輸入病例，及2宗境外輸入無症狀感染個案。

廣州跨東莞常規巴士實施調整

鑒於疫情持續，東莞市疫情防控指揮部發通告稱，為防止疫情進一步擴散，將於今日對全市（除松山湖、寮步、大嶺山、黃江、常平、東坑外）常住人口、來莞人士開展全民核酸檢測。任何人無正當理由不配合檢測，需承擔相應法律責任。

【內地疫情】增51本土確診 東莞檢2宗無症狀感染 患者曾到深圳機場

防疫指揮部又表示，要嚴格人員、出行管理，呼籲民眾非必要不離莞，確需離莞出省人員，須持有48小時內核酸陰性證明。近14天內有發生疫情地區旅居史來莞返莞人員，需主動向所在社區（村）、工作單位或所住酒店報告，按規定落實健康管理措施。

此外，廣州市交通運輸局發佈消息稱，為配合東莞市有關疫情管控措施，自周三（15日）首班車起，廣州市垮東莞市常規巴士路線將實施臨時調整，其中3條路線不進入東莞市營運，另有2條路線臨時停運。

責任編輯：易燕丹

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