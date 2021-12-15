降準今落地 人行縮量續作MLF 但5千億操作規模仍超預期

今日（15日）降準實施之際，中國人民銀行縮量續做到期中期借貸便利（MLF），但5000億元（人民幣，下同）的操作規模（本月到期量9500億）仍超預期。分析認為，這顯露人行對年末流動性的呵護之意，也有助穩定市場預期。

對於MLF利率不變，分析指人行在政策利率調整節奏上保持定力，但LPF（貸款市場報價利率）仍有調降可能。

人行：明年穩健的貨幣政策要靈活適度 堅持「房住不炒」

人行：12月15日全面降準0.5個百分點 釋長期資金約1.2萬億

確保流動性保持合理充裕 穩內需及市場預期

人行今日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金約1.2萬億元。人行今日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展了5000億元MLF操作和100億元逆回購操作，操作利率2.95%。市場人士指出，本月MLF到期量達9500億，意味著12月有4500億被降準資金置換。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出， 一方面臨近季末年底，人行確保流動性保持合理充裕；另一方面，人行適度增加長期限資金供給，引導金融機構加大小微、製造業重點新興領域支持力度，保市場主體、穩內需；另外，也有助於穩定市場預期。

LPR或調降

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，MLF超預期的操作量，表明人行將確保明年流動性保持合理充裕，利率不動則顯示貨幣政策的中性態度。但在逆周期調節背景下，人行仍將繼續觀察，「（下調）LPR可以是一個不動政策利率的臨時措施。」

華創證券固定收益首席分析師周冠南認為，12月流動性缺口規模不大，降準資金落地後，將產生中長期流動性的淨供給，並且月末的財政支出將補充流動性約萬億，疊加降準帶來的機構樂觀預期，或使得跨年的資金面相對充裕；跨年後的1月初，流動性邊際或進一步放鬆，不排除時點性的「氾濫」。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，12月MLF利率不變，短期內政策性降息的可能性不大，但明年上半年下調MLF利率將是貨幣政策逆周期調控的重要備選工具之一。

責任編輯：林佩怡

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