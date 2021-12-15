  • 22°C
香港時間 : 20211215日 (三) 12:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

降準今落地 人行縮量續作MLF 但5千億操作規模仍超預期

經濟脈搏 11:09 2021/12/15

分享：

今日（15日）降準實施之際，中國人民銀行縮量續做到期中期借貸便利（MLF），但5000億元（人民幣，下同）的操作規模（本月到期量9500億）仍超預期。分析認為，這顯露人行對年末流動性的呵護之意，也有助穩定市場預期。

對於MLF利率不變，分析指人行在政策利率調整節奏上保持定力，但LPF（貸款市場報價利率）仍有調降可能。

人行：明年穩健的貨幣政策要靈活適度 堅持「房住不炒」

人行：12月15日全面降準0.5個百分點 釋長期資金約1.2萬億

確保流動性保持合理充裕 穩內需及市場預期

人行今日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金約1.2萬億元。人行今日公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展了5000億元MLF操作和100億元逆回購操作，操作利率2.95%。市場人士指出，本月MLF到期量達9500億，意味著12月有4500億被降準資金置換。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出， 一方面臨近季末年底，人行確保流動性保持合理充裕；另一方面，人行適度增加長期限資金供給，引導金融機構加大小微、製造業重點新興領域支持力度，保市場主體、穩內需；另外，也有助於穩定市場預期。

LPR或調降

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，MLF超預期的操作量，表明人行將確保明年流動性保持合理充裕，利率不動則顯示貨幣政策的中性態度。但在逆周期調節背景下，人行仍將繼續觀察，「（下調）LPR可以是一個不動政策利率的臨時措施。」

華創證券固定收益首席分析師周冠南認為，12月流動性缺口規模不大，降準資金落地後，將產生中長期流動性的淨供給，並且月末的財政支出將補充流動性約萬億，疊加降準帶來的機構樂觀預期，或使得跨年的資金面相對充裕；跨年後的1月初，流動性邊際或進一步放鬆，不排除時點性的「氾濫」。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，12月MLF利率不變，短期內政策性降息的可能性不大，但明年上半年下調MLF利率將是貨幣政策逆周期調控的重要備選工具之一。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

貝萊德智庫：內地明年將放寬貨幣及財政政策
2021/12/14
貝萊德智庫：內地明年將放寬貨幣及財政政策
人行：明年穩健的貨幣政策要靈活適度 堅持「房住不炒」
2021/12/14
人行：明年穩健的貨幣政策要靈活適度 堅持「房住不炒」
李克強：有餘地運用多種貨幣工具 包括降準等
2021/12/07
李克強：有餘地運用多種貨幣工具 包括降準等
降準+政治局會議未提「房住不炒」 對房地產市場釋何訊號？
2021/12/06
降準+政治局會議未提「房住不炒」 對房地產市場釋何訊號？
人行：12月15日全面降準0.5個百分點 釋長期資金約1.2萬億
2021/12/06
人行：12月15日全面降準0.5個百分點 釋長期資金約1.2萬億

你可能感興趣

貝萊德智庫：內地明年將放寬貨幣及財政政策
19:50 2021/12/14
貝萊德智庫：內地明年將放寬貨幣及財政政策
人行：明年穩健的貨幣政策要靈活適度 堅持「房住不炒」
18:09 2021/12/14
人行：明年穩健的貨幣政策要靈活適度 堅持「房住不炒」
李克強：有餘地運用多種貨幣工具 包括降準等
10:40 2021/12/07
李克強：有餘地運用多種貨幣工具 包括降準等
降準 MLF 中期借貸便利 逆回購 LPR 貨幣政策 宏觀分析 經濟 中國人民銀行 金融

上一篇文章

國家統計局：經濟儘管存在三重壓力 但長期向好的基本面沒有變

下一篇文章

中國11月70城新建住宅價格按月跌0.3% 創逾6年半低點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

馬斯克：未來中國經濟規模或是美國的2至3倍
馬斯克：未來中國經濟規模或是美國的2至3倍
貝萊德智庫：內地明年將放寬貨幣及財政政策
貝萊德智庫：內地明年將放寬貨幣及財政政策
內地互聯網業裁員潮 「大齡」員工急轉行自救
內地互聯網業裁員潮 「大齡」員工急轉行自救
人行：明年穩健的貨幣政策要靈活適度 堅持「房住不炒」
人行：明年穩健的貨幣政策要靈活適度 堅持「房住不炒」
內地官媒料明年樓市將分化回暖 整體風險延續下降趨勢
內地官媒料明年樓市將分化回暖 整體風險延續下降趨勢
【中國經濟】李克強：面對新的下行壓力 將把穩增長放在更突出位置
【中國經濟】李克強：面對新的下行壓力 將把穩增長放在更突出位置
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款