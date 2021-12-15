國家統計局：經濟儘管存在三重壓力 但長期向好的基本面沒有變

內地今日公佈11月投資及消費情況，均遜預期。當日國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付淩暉回應了關於經濟下行壓力時表示，經濟儘管存在三重壓力，但長期向好的基本面沒有變。

國務院新聞辦今日召開11月份國民經濟運行情況新聞發布會。付淩暉表示，中央經濟工作會議作出了中國經濟發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力的判斷，這是在國際形勢復雜嚴峻、全球疫情蔓延、產業鏈供應鏈循環不暢、大宗商品價格上漲，以及國內階段性結構性問題突出，經濟出現新的下行壓力的背景下提出來的。從統計數據來看，也清晰地反映了這三重壓力和經濟的下行壓力：

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經濟數據證實經濟面臨下行壓力

從需求看，社會消費品零售總額同比增速由年初的兩位數增長回落到個位數，兩年平均增速也由3月份的增長6.3%回落至8月份的增長1.5%，這兩個月雖有所改善，但仍處於較低水平。投資同比增速也同樣是由年初的兩位數增長回落至個位數增長，兩年平均增速也整體上出現回落態勢，反映了需求收縮的變化。

從供給看，國際大宗商品價格上漲，國內部分能源和金屬供給偏緊，汽車等部分行業缺芯問題影響明顯，工業生產者出廠價格漲幅連續擴大。PPI漲幅從1月份的上漲0.3%擴大至10月份的13.5%，這個月雖然漲幅有所回落，但還處於較高水平。汽車產量也出現連續同比下降，反映出供給沖擊的影響。

從預期看，製造業采購經理指數（PMI）自4月份以來連續回落，9月份和10月份跌至收縮區間，其中小型企業製造業PMI連續7個月處於收縮區間。服務業商務活動指數受疫情影響波動比較大，但從總體上看也呈現回落態勢。11月份，服務業商務活動指數為51.1%，比上月下降0.5個百分點。其中，住宿、餐飲等行業商務活動指數均回落至收縮區間，主要是受疫情擴散的影響。這些都反映出預期轉弱的情況。

從增長看，一、二、三季度國內生產總值兩年平均增速分別為5%、5.5%和4.9%，三季度經濟增速回落比較明顯，也反映出經濟存在下行壓力。

付淩暉表示，從未來看，儘管存在這三重壓力，但也要看到，中國經濟長期向好的基本面沒有變，韌性強的特點也比較突出。下階段，持續做好宏觀政策的跨周期和逆周期調節有機結合，保持經濟穩定發展仍有較好基礎。

▲ 國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付淩暉

責任編輯：李冰琪

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