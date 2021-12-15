美媒指華為簡報揭參與官方監控 政企皆被追蹤

美國《華盛頓郵報》取得中國電訊設備商華為的簡報資料，指華為曾公開提及協助警方和政府機構監控的技術，包括政治人物定位及企業對員工和客戶的追蹤，顯示華為在協助中國政府追蹤民眾上發揮的作用，遠比其所承認的更為廣泛。

《華盛頓郵報》審視華為100多份簡報資料，內容展示華為在中國5個監控項目的角色與合作夥伴，包括錄音分析、拘留中心監控、特定政治人物的位置跟蹤、新疆地區警察監控以及協助企業使用臉部辨識追蹤員工和客戶。

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簡報資料標註的時間是2014年9月，並曾於2019年或2020年修改，簡報最後都標明「華為技術有限公司」版權所有，日期從2016年到2018年。報道指，部分監控產品在華為網頁被刪除，但仍以華為合作夥伴公司品牌名稱，在今年的政府採購文件或專利申請中出現。

在定位追蹤功能(Location tracking)產品簡報中寫道，這項技術有助於協助當局掌握「特定政治人物」(political persons of interest)或其他目標的動態，例如犯罪嫌疑人，透過鎖定目標使用的電子設施追蹤所在位置，並配合具備人臉辨識功能的監視器攝影機等其他設備。簡報裡寫道，廣東公安局就是使用這套系統。

針對該報道，華為回復指「毫不知情」，強調華為未有開發或銷售針對任何特定人群的系統，並要求所有業務部門與合作夥伴，遵守適用的法律與商業道德。

儘管華為一直以來對參與政府監控的指控表示否認，以美國為首的部分西方國家已經禁止使用華為的5G電信設備。

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責任編輯：袁瑋婧