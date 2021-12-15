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繼江蘇無錫後 蘇州市18間星巴克分店發現食品安全問題

社會熱點 12:57 2021/12/15

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江蘇省蘇州市的監管部門昨日（14日）表示，發現該市的十幾家星巴克門店存在食品安全問題，此前一天，這家美國咖啡連鎖店被曝光在無錫市的兩家門店存在違規行為。

蘇州市場監管局在其官方微信公眾號上表示，在新京報報道稱無錫市的兩家星巴克門店在飲料中使用過期食材後，該局對該市的226家門店進行了檢查。

該局表示，它在蘇州的18家門店發現了一些問題，包括存在進銷庫存及報廢記錄不規範、加工區域垃圾桶未加蓋、已開封食材未密閉存放、個別員工操作時未佩戴口罩等問題。對檢查中發現的問題，已依法處置並責令相關單位限期整改。該局並補充稱其他208家門店符合食品安全要求。

蘇州星巴克門店問題清單

無錫星巴克再被揭15處問題 官媒狠批觸碰食品安全紅線

無錫星巴克被爆篡改食材保質期 當地部門展開調查

本週一（13日）晚，星巴克為其無錫門店的違規行為道歉，並表示將對其在內地的5000多家門店進行檢查和員工培訓。在媒體報道後，其在無錫的門店也接受了當地政府的檢查。

內地是星巴克在美國以外的最大市場，最新業績報告顯示，截至10月3日該公司在內地有5,360家門店。

此外，據北京日報報道，合肥市市場監管局對也對合肥全市34家星巴克門店進行了全覆蓋的排查。現場檢查未發現超過保質期或限用日期食材等嚴重違法違規行為。

與此同時，上海、江蘇南京、湖南長沙、寧夏銀川等地的市場監管部門也對星巴克門店同步進行了突擊檢查。

責任編輯：李冰琪

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