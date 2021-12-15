國台辦籲大陸網民掌握政策尺度 做到反「台獨」不反台灣

在北京，國台辦發言人馬曉光今日（15日）表示，希望大陸網民能提高警惕，掌握政策尺度，絕不上當，絕不被民進黨當局和綠營王軍帶亂節奏，在堅決回擊煽動兩岸同胞仇視對立、鼓吹「台獨」的同時，更要注意團結，爭取廣大台灣同胞，要做到反「台獨」不反台灣。

▲ 馬曉光（資料圖片）

在例行新聞發布會上，馬曉光被問到如何評價新媒體在促進兩岸文化交流的角色時稱，高度肯定兩岸新媒體在兩岸交流合作中發揮的橋樑和紐帶作用。他並說，這些年來，民進黨當局在島內無所不用其極加強對網絡和新媒體的控制，豢養各式各樣的網軍來攻擊、誣衊、造謠、抹黑大陸，挑撥離間，破壞兩岸關係，指島內已揭露出大量案例。

稱勿讓「塔綠班」橫行

除了對大陸網民的呼籲，馬曉光也希望台灣網民能衝破民進黨當局和外部勢力相勾連的屏障，不要怕打壓、刪號，勇敢發出擁護兩岸關係和平發展的理性聲音來，不要讓台灣的互聯網變成民進黨豢養的「1450」「塔綠班」等等「魑魅魍魎」橫行的「修羅場」。

台灣藝人小S、張鈞甯早前曾被大陸網友攻擊，國台辦發言人朱鳳蓮9月曾表示，接連發生針對台灣藝人的網絡炒作，高度懷疑是台灣某些政治勢力蓄意製造事端，企圖干擾、阻撓台灣演藝人員在大陸正常發展，呼籲兩岸同胞高度警惕、擦亮眼睛、精準辨識，不要上當。

陸網民批小S張鈞甯「台獨」 陸國台辦：疑受台政治勢力干擾

責任編輯：林佩怡

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