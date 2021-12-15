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習近平：文藝工作者品行不端 人民不會接受

社會熱點 14:00 2021/12/15

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中國文學藝術界聯合會第十一次全國代表大會、中國作家協會第十次全國代表大會（合稱文代會），周二（14日）在北京人民大會堂開幕。國家主席習近平出席大會並發表講話，對文藝工作者提出5點希望，強調文藝工作者應追求德藝雙馨，要珍惜自己的社會影響，認真嚴肅地考慮作品的社會效果，「一個文藝工作者如果品行不端，人民不會接受，時代也不會接受！」

習近平周一（14日）出席文代會並發表講話。

據新華社報導，習近平指出，100年來，中共領導文藝戰線不斷探索、實踐，走出一條以馬克思主義為指導、符合中國國情和文化傳統、高揚人民性的文藝發展道路，為中國文藝繁榮發展指明了前進方向。

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提5點希望 「四要四不」

習近平表示，文藝工作者要以強烈的歷史主動精神，積極投身社會主義文化強國建設，堅持百花齊放、百家爭鳴方針，用自強不息、厚德載物的文化創造，展示中國文藝新氣象，為實現第二個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢提供強大的價值引導力、文化凝聚力、精神推動力。

他又對文藝工作者提出5點希望。一是心繫民族復興偉業，熱忱描繪新時代新征程的恢宏氣象；二是堅守人民立場，書寫生生不息的人民史詩；三是堅持守正創新，用跟上時代的精品力作開拓文藝新境界；四是用情用力講好中國故事，向世界展現可信、可愛、可敬的中國形象；五是堅持弘揚正道，在追求德藝雙馨中成就人生價值。

此外，本次文代會突出強調「德藝雙馨」和個人道德修養。習近平指，文藝承擔著成風化人的職責，文藝工作者要把個人的道德修養、社會形象與作品的社會效果統一起來，堅守藝術理想，追求德藝雙馨，努力以高尚的操守和文質兼美的作品，為歷史存正氣、為世人弘美德、為自身留清名。「一個文藝工作者如果品行不端，人民不會接受，時代也不會接受！不自重就得不到尊重！」。

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提高品行要求

習近平同時提出文藝的「四要四不」，稱文藝要通俗，但決不能庸俗、低俗、媚俗；文藝要生活，但決不能成為不良風氣的製造者、跟風者、鼓吹者；文藝要創新，但決不能搞光怪陸離、荒腔走板的東西；文藝要效益，但決不能沾染銅臭氣、當市場的奴隸。

分析指出，中央現時對文藝工作者的品行要求提高。

值得注意，內地娛樂圈近年來充斥著天價片酬、陰陽合約、偷稅逃稅等問題，流量至上、畸形審美、飯圈亂象等新情況迭出。中紀委更曾發文批評多名流量明星「失德失範」、「德不配位」，為青少年帶來惡劣影響。

官方過去一年已出手重拳整治文藝界及娛樂圈歪風，先後出台多項新措施，包括加大對違法失德藝人的懲處，禁止劣跡藝人轉移陣地復出等。

責任編輯：易燕丹

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