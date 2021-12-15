中國11月投資消費遜預期經濟復甦動力趨弱 穩增長政策料加快發力

受供給約束減輕和出口保持強勢帶動，中國11月工業生產繼續改善，規模以上工業增加值增速3個月高。但受疫情散發、「零容忍」抗疫政策影響，11月消費增速降至年內次低，而房地產低迷亦拖累投資增速創年內最低。

分析指出，11月宏觀數據顯示經濟復甦動力趨弱，第四季經濟增速料進一步下行，穩增長政策預計將加快發力，明年在宏觀政策偏鬆調節支持下有望逐漸恢復。

國家統計局：數據清晰反映三重壓力和經濟下行壓力

據國家統計局周三（15日）公布，11月規模以上工業增加值按年增長3.8%，比上月加快0.3個百分點，好過預期。11月社會消費品零售總額按年增長3.9%，比上月回落1個百分點，遠遜於路透調查預估中值4.6%，且為年內次低水平，最低是8月的2.5%。

1至11月，全國固定資產投資按年增長5.2%，比前10月回落0.9個百分點，不及預期。其中，民間投資按年增長7.7%，基礎設施和製造業投資分別增長0.5%和13.7%，房地產開發投資增長6%；高技術產業投資增16.6%，其中高技術製造業投資增長22.2%。

中國11月工業增加值略勝預期 消費、固投增速遜預期

國家統計局：經濟儘管存在三重壓力 但長期向好的基本面沒有變

國家統計局發言人付凌暉表示，中央經濟工作會議作出中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力的判斷；而統計數據也清晰反映這三重壓力和經濟的下行壓力。

中原銀行首席經濟學家王軍指出，需求收縮顯然較供給衝擊更為嚴重、持久。隨著新一輪疫情爆發，消費恢復再次受阻。惟內需之中最疲弱的還是投資。在不考慮價格因素下，整體投資、房地產投資、基建投資、民間投資當月數據均較上月出現負增長，若考慮實際投資額，其下滑程度將更為劇烈。

消費繫就業 就地過年影響待觀察

中航基金首席投資官鄧海清也稱，結構問題比較突出，投資裡基建和房地產非常弱，亮點是高技術製造業投資增速不錯。消費方面，目前社零增速是疫情前一半的水平，嚴重乏力，這是明年穩增長政策中需要著力解決的痛點問題。若消費低迷情況延續，問題恐怕就比較大；消費和就業也有聯繫，現在年輕人失業率較高，作為消費的主力，年輕人的就業和消費可持續性需要更多關注。

付凌暉指出，疫情散發對消費特別是接觸型消費的制約仍在；就地過年對消費的影響可能還需要觀察。此外，部分城市受人口流出、經濟發展困難等多重因素影響，房地產市場下行壓力有所增加，一些前期依靠高負債盲目擴張的房地產企業債務風險上升。但房地產行業穩定發展仍然具備較多有利條件。

▲ 國家統計局發言人付凌暉

基建重大項目或提前啟動

國金證券首席經濟學家趙偉認為，眼下正處於轉型階段第三輪經濟下台階，經濟存在階段性超調的壓力，隨後回歸「新穩態」下的合意區間。

他認為，未來穩增長的抓手可能包括：十四五期間基建重大項目的加快推進或提前啟動，「雙循環」下的補鏈強鏈相關產業突圍項目，共同富裕下的「促消費」政策。

中國民生銀行首席研究員溫彬預計，穩增長政策將加快發力。早前中央經濟工作會議要求，明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進，各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前。

付凌暉表示，繼續做好「六穩」「六保」工作，做到跨周期和逆周期宏觀調控政策有機結合，著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間。

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責任編輯：林佩怡

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