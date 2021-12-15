  • 22°C
香港時間 : 20211215日 (三) 15:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國11月投資消費遜預期經濟復甦動力趨弱 穩增長政策料加快發力

經濟脈搏 14:43 2021/12/15

分享：

受供給約束減輕和出口保持強勢帶動，中國11月工業生產繼續改善，規模以上工業增加值增速3個月高。但受疫情散發、「零容忍」抗疫政策影響，11月消費增速降至年內次低，而房地產低迷亦拖累投資增速創年內最低。

分析指出，11月宏觀數據顯示經濟復甦動力趨弱，第四季經濟增速料進一步下行，穩增長政策預計將加快發力，明年在宏觀政策偏鬆調節支持下有望逐漸恢復。

國家統計局：數據清晰反映三重壓力和經濟下行壓力

據國家統計局周三（15日）公布，11月規模以上工業增加值按年增長3.8%，比上月加快0.3個百分點，好過預期。11月社會消費品零售總額按年增長3.9%，比上月回落1個百分點，遠遜於路透調查預估中值4.6%，且為年內次低水平，最低是8月的2.5%。

1至11月，全國固定資產投資按年增長5.2%，比前10月回落0.9個百分點，不及預期。其中，民間投資按年增長7.7%，基礎設施和製造業投資分別增長0.5%和13.7%，房地產開發投資增長6%；高技術產業投資增16.6%，其中高技術製造業投資增長22.2%。

中國11月工業增加值略勝預期 消費、固投增速遜預期

國家統計局：經濟儘管存在三重壓力 但長期向好的基本面沒有變

國家統計局發言人付凌暉表示，中央經濟工作會議作出中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力的判斷；而統計數據也清晰反映這三重壓力和經濟的下行壓力。

中原銀行首席經濟學家王軍指出，需求收縮顯然較供給衝擊更為嚴重、持久。隨著新一輪疫情爆發，消費恢復再次受阻。惟內需之中最疲弱的還是投資。在不考慮價格因素下，整體投資、房地產投資、基建投資、民間投資當月數據均較上月出現負增長，若考慮實際投資額，其下滑程度將更為劇烈。

消費繫就業 就地過年影響待觀察

中航基金首席投資官鄧海清也稱，結構問題比較突出，投資裡基建和房地產非常弱，亮點是高技術製造業投資增速不錯。消費方面，目前社零增速是疫情前一半的水平，嚴重乏力，這是明年穩增長政策中需要著力解決的痛點問題。若消費低迷情況延續，問題恐怕就比較大；消費和就業也有聯繫，現在年輕人失業率較高，作為消費的主力，年輕人的就業和消費可持續性需要更多關注。

付凌暉指出，疫情散發對消費特別是接觸型消費的制約仍在；就地過年對消費的影響可能還需要觀察。此外，部分城市受人口流出、經濟發展困難等多重因素影響，房地產市場下行壓力有所增加，一些前期依靠高負債盲目擴張的房地產企業債務風險上升。但房地產行業穩定發展仍然具備較多有利條件。

國家統計局發言人付凌暉

基建重大項目或提前啟動

國金證券首席經濟學家趙偉認為，眼下正處於轉型階段第三輪經濟下台階，經濟存在階段性超調的壓力，隨後回歸「新穩態」下的合意區間。

他認為，未來穩增長的抓手可能包括：十四五期間基建重大項目的加快推進或提前啟動，「雙循環」下的補鏈強鏈相關產業突圍項目，共同富裕下的「促消費」政策。

中國民生銀行首席研究員溫彬預計，穩增長政策將加快發力。早前中央經濟工作會議要求，明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進，各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前。

付凌暉表示，繼續做好「六穩」「六保」工作，做到跨周期和逆周期宏觀調控政策有機結合，著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間。

貝萊德智庫：內地明年將放寬貨幣及財政政策

券商看中經會：穩經濟迫切 政策空間或現顯著差別

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

人行：明年穩健的貨幣政策要靈活適度 堅持「房住不炒」
2021/12/14
人行：明年穩健的貨幣政策要靈活適度 堅持「房住不炒」
貝萊德智庫：內地明年將放寬貨幣及財政政策
2021/12/14
貝萊德智庫：內地明年將放寬貨幣及財政政策
中國11月工業增加值略勝預期 消費、固投增速遜預期
今日
中國11月工業增加值略勝預期 消費、固投增速遜預期
中國11月70城新建住宅價格按月跌0.3% 創逾6年半低點
今日
中國11月70城新建住宅價格按月跌0.3% 創逾6年半低點
國家統計局：經濟儘管存在三重壓力 但長期向好的基本面沒有變
今日
國家統計局：經濟儘管存在三重壓力 但長期向好的基本面沒有變

你可能感興趣

人行：明年穩健的貨幣政策要靈活適度 堅持「房住不炒」
18:09 2021/12/14
人行：明年穩健的貨幣政策要靈活適度 堅持「房住不炒」
貝萊德智庫：內地明年將放寬貨幣及財政政策
19:50 2021/12/14
貝萊德智庫：內地明年將放寬貨幣及財政政策
中國11月工業增加值略勝預期 消費、固投增速遜預期
今日 10:10
中國11月工業增加值略勝預期 消費、固投增速遜預期
財政政策 貨幣政策 中國 經濟 共同富裕 疫情 遜於預期 工業增加值 社會消費品零售總額 就業

下一篇文章

房地產稅改革試點再推進 深化地方試點後國家統一立法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

貝萊德智庫：內地明年將放寬貨幣及財政政策
貝萊德智庫：內地明年將放寬貨幣及財政政策
內地官媒料明年樓市將分化回暖 整體風險延續下降趨勢
內地官媒料明年樓市將分化回暖 整體風險延續下降趨勢
中國11月工業增加值略勝預期 消費、固投增速遜預期
中國11月工業增加值略勝預期 消費、固投增速遜預期
內地互聯網業裁員潮 「大齡」員工急轉行自救
內地互聯網業裁員潮 「大齡」員工急轉行自救
馬斯克：未來中國經濟規模或是美國的2至3倍
馬斯克：未來中國經濟規模或是美國的2至3倍
人行：明年穩健的貨幣政策要靈活適度 堅持「房住不炒」
人行：明年穩健的貨幣政策要靈活適度 堅持「房住不炒」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款