王力宏回應離婚傳聞：兩人因未來規劃不同 決定分開生活

今日據台媒報道，在11月底接獲爆料，指現年45歲的王力宏和35歲李靚蕾，8年婚姻畫下句點，據傳婆媳是最大問題，消息在網絡上引起熱議。當日下午，王力宏在其臉書發表回應，證實兩人因未來規劃不同，決定分開生活。

今日下午，王力宏在其臉書發表回應說：「靚蕾和我的私生活很簡單很單純，所以不會再回應任何媒體。在這些年的婚姻當中我做的不足的地方太多了，也感到很遺憾。現在我們對未來的生活方式有不一樣的想法和規劃所以決定分開生活。雖然已提出申請，但是我們永遠會是一家人。懇求外界給予隱私與空間，不要打擾家人。謝謝大家關心。」

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有媒體從兩人社交平台互動看出，兩人在近兩年來未有在自己的社交平台貼出夫妻合照，王力宏上一次在社交平台提及老婆，已是前年的情人節，而李靚蕾則同是在前年父親節提起老公，自此二人再無互動。

2013年11月，王力宏在微博放出和李靚蕾在美國並肩靠頭合照，同時宣布兩人已經登記完婚，不久後他宣布太太懷有身孕，結婚8年，李靚蕾陸續為他誕下3個孩子，2個女兒分別為7歲、5歲，小兒子3歲。

當年公佈婚訊後，李靚蕾超強大背景隨之曝光，有網友起底她2004年在美國著名的普林斯頓大學就讀，專攻金融工程以及運籌學，4年後獲得工程理學士學位，之後又在哥倫比亞商學院攻讀博士，畢業後進到美國金融投行「摩根大通」公司上班。

責任編輯：李冰琪

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