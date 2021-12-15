科興：第三劑疫苗接種可有效中和Omicron變種

北京科興（SINOVAC）今日（15日）公布針對新冠病毒Omicron（奧密克戎）變異株的初步實驗結果，結果顯示第三劑疫苗的接種可有效提高血清對Omicron病毒株的中和能力。

據第一財經，科興先後從香港獲得兩株Omicron病毒株，即進行了中和試驗。最新實驗室研究結果表明，使用其中一株Omicron對20份接種2劑克爾來福（CoronaVac）和48份接種三劑克爾來福（CoronaVac）的免疫血清進行中和抗體檢測，20份接種兩劑次疫苗後的血清中和抗體陽性率為35%（7/20），48份接種三劑次疫苗後的血清中和抗體陽性率為94%（45/48）。

上述結果表明，第三劑疫苗的接種可有效提高血清對Omicron病毒株的中和能力。採用另一株Omicron病毒的對比檢測正在進行中；企業正在對更多免疫後時間點及不同抗體水平的血清進行進一步的研究，以獲得Omicron病毒株對疫苗影響的全面評價。

昨日港大微生物學系講座教授袁國勇的團隊研究發現，大部分已打兩針復必泰或科興人士，所產生的血清抗體水平，不足以抵抗 Omicron，建議民眾應盡快接種第三針疫苗。不過，研究亦提到，第三針科興疫苗是否可以增強針對 Omicron 的抗體反應，仍有待確定。

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責任編輯：袁瑋婧