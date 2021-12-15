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【中美角力】美眾議院通過法案 禁進口涉及新疆強迫勞動產品（第二版）

國情動向 16:10 2021/12/15

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美國眾議院周二（14日）通過《防止強迫維吾爾勞動法》，將禁止從中國新疆地區進口商品到美國，除非有關企業能夠證明其產品不是「強迫勞動所得」。法案送交參議院後，預料最快當地星期三進行表決通過，再提交總統拜登簽署生效。

＊16：10 更新中國外交部回應

京：立即停止推進有關法案

在北京，外交部發言人趙立堅周三（15日）表示，中方堅決反對美國國會藉涉疆問題干涉中國內政，美國一些政客反覆借涉疆問題造謠生事，這是打著人權旗號搞政治操弄和經濟霸凌，企圖以疆制華，遏制中國發展，他們的險惡圖謀絕不會得逞，只會讓美國政府和國會在中國的信譽和形象進一步崩塌。

他重申，新疆存在所謂「種族滅絕」和「強迫勞動」是一個世紀謊言，中方捍衛國家安全發展利益的決心堅定不移，如果美方一意孤行推進有關法案，中方必將作出堅決回應。

參議院最快周三表決

據路透社報導，眾議院上周通過的眾院版本法案，未能推進到參議院審議。由於參眾兩院早前分別通過各自版本的《防止強迫維吾爾勞動法》，這次眾議院法案發起人，事先與參議院議員達成一項折衷方案，致力消除參眾兩院所提法案之間的分歧；最後得以全票通過禁止進口新疆產品的法案。

【中美角力】美眾議院通過法案禁新疆產品進口 中方稱將採取必要措施

【新疆人權法】美眾議院通過法案 要求制裁壓迫維族中國官員 將交特朗普簽署

該法案包含一個「可反駁的推定」，即假定所有來自新疆的商品都涉及強迫勞動。除非有關企業能夠提供新疆製造商品不涉及強迫勞動的證明，否則不能進入美國。 

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki ）在一份聲明中表示，政府將於國會密切合作實施該法案，以確保全球供應鏈不存在強迫勞動。

外界推測這項法案勢必會加劇美、中兩個全球最大經濟體之間的緊張關係。而外電引述英媒消息稱，美國擬將8間中國公司列入投資黑名單，其中包括全球最大的商用無人機製造商大疆創新，因有關公司被指涉嫌參與對維吾爾族穆斯林的監控。

責任編輯：易燕丹

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