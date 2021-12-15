深圳樓市可望回暖？部分銀行下調房貸利率

內地《證券日報》報道，深圳部分銀行下調房貸利率，分析料或有望刺激房地產市場回暖、成交量回升。

近日有消息稱，深圳部分銀行開始下調房貸利率，當前首套房貸款利率最低可至4.95%，二套房貸利率最低可至5.25%。

多數銀行未下調

《證券日報》報道，針對首套房貸款，廣發銀行、平安銀行已下調房貸利率至4.95%，工商銀行、建設銀行等國有行及招商銀行、光大銀行、中信銀行等幾家股份制銀行，仍在執行5.1%的主流房貸利率。廣發銀行二套房貸利率則下調至5.25%。

廣發銀行福田某支行的個貸客戶經理表示，該行投入到房地產的業務不是太多，因此個人房貸額度較為充足。相較而言，幾大國有行的房貸額度或相對緊張，因為開發貸業務多，會擠佔按揭額度。

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中國豪宅研究院院長、城市運營專家朱曉紅認為，房貸利率下調，不僅降低置業成本，更重要是傳遞信息，即銀行在年前衝刺放貸，買家此前面臨的「放貸難、放款慢」困境將大大改善，有望刺激房地產市場回暖、成交量回升。

全聯併購公會信用管理委員會專家安光勇也指，下調房貸利率可在一定範圍內促進潛在購房者購買。但他同時指出，大多數潛在買家並非因銀行貸款利率過高而不買樓，因此，下調房貸利率對房地產市場的影響相對有限。

難言二手樓市場觸底反彈

值得注意，深圳樓市近期出現回暖跡象。深圳中原研究中心數據顯示，11月份新房住宅成交5644套，按月上升19.8%。二手樓成交量也有所反彈，據深圳市規劃和自然資源局，11月深圳二手住宅成交2211套，按月增長37.76%，但仍處於歷史成交低位，與去年同期相比仍大跌逾6成。

IPG中國首席經濟學家柏文喜認為，深圳二手樓市場還說不上觸底反彈，成交量增加主要是此前房貸積壓所致，體現的並不是正常的市場交投狀況。

中國銀行研究院研究員王梅婷也表示，深圳樓市是否反彈，還需進一步判斷。但伴隨房地產調控正常越來越精準、科學，預計深圳二手房市場有望逐步回暖。

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責任編輯：林佩怡

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