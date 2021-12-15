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摩根大通上調中國第四季及明年GDP增長預測

經濟脈搏 17:17 2021/12/15

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路透報道，摩根大通周三（15日）上調對中國第四季和明年全年GDP的預測。

摩根大通預計中國第四季GDP增長率為4.9%，此前預測為4%；今年全年預測則維持在按年增長7.8%。預測明年全年GDP增長4.9%，之前預估為增長4.7%。

貿易有驚喜 零售令人失望

摩根大通經濟學家朱海濱在報告中稱，11月經濟活動數據總體上好壞參半：貿易方面有驚喜，零售銷售方面令人失望，而工業生產和固定投資則大致符合預測。結合11月的活動數據和10月的穩健數據，適度上調第四季的GDP增長預測。

中國11月工業增加值略勝預期 消費、固投增速遜預期

中國11月投資消費遜預期經濟復甦動力趨弱 穩增長政策料加快發力

據國家統計局周三公布，11月規模以上工業增加值按年增長3.8%，創3個月高位，高過市場預期。11月社會消費品零售總額按年增長3.9%，遠低過路透調查預估中值4.6%，且為年內次低水平。1至11月固定資產投資同比增5.2%，不及預期的5.4%，並創年內最低水平；全國房地產開發投資額按年增速為6%，創逾1年新低。

而海外新冠疫情反覆，中國11月出口延續強勁。以美元計，11月出口按年增長22%，進口增長31.7%，增速均超過預期，料對年底中國經濟起到托底作用。

中國11月進出口勝預期托底經濟 全年順差料創新高人民幣受惠

責任編輯：林佩怡

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疫情 工業增加值 社會消費品零售總額 經濟 地產 GDP 銷售 國家統計局 零售 貿易

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