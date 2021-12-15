中國明年調整部分商品進出口關稅 降低這些消費品進口關稅

據中國財政部網站，國務院關稅稅則委員會周三（15日）發布關於2022年關稅調整方案的通知。其中，明年1月1日起，對954項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。

新聞稿稱，為減輕患者經濟負擔、提升人民健康福祉，對新型抗癌藥氯化鐳注射液實施零關稅，降低顱內取栓支架、人造關節等部分醫療產品的進口關稅。

營造濃厚冬奧氛圍 降滑雪用具進口關稅

為滿足人民美好生活需要，順應消費升級趨勢，營造濃厚北京冬奧氛圍，降低部分消費品的進口關稅，包括鮭魚、鱈魚等優質水產品，嬰兒服裝，洗碗機，滑雪用具等。適應文化消費需求，對超過100年的油畫等藝術品實施零關稅。

同時，為改善環境質量，推動綠色低碳發展，對可提高車輛燃油效率、減少尾氣排放的汽油機顆粒捕集器、汽車用電子節氣門，可用於土壤修復的泥煤，降低進口關稅。助力製造業優化升級，降低高純石墨配件、高速動車使用的高壓電纜、燃料電池用膜電極組件和雙極板等關鍵零部件的進口關稅，降低可可豆、植物精油、動物毛皮等食品加工、日化、皮革製造行業所需原材料的進口關稅。降低國內短缺的黃鐵礦、純氯化鉀等資源產品的進口關稅。

提高磷、粗銅出口關稅

另外，明年1月1日起，根據國內產業發展和供需情況變化，在中國加入世貿承諾範圍內，提高部分商品進出口關稅。其中，對部分氨基酸、鉛酸蓄電池零件、明膠、豬肉、間甲酚等，取消進口暫定稅率，恢復執行最惠國稅率；為促進相關行業轉型升級和高質量發展，提高磷、粗銅的出口關稅。

關稅配額管理方面，繼續對小麥、玉米、稻穀和大米、糖、羊毛、毛條、棉 花、化肥等 8 類商品實施關稅配額管理，稅率不變。對尿素、複合肥、磷酸氫銨3種化肥的配額稅率，繼續實施進口暫定稅率，稅率不變。繼續對配額外進口的一定數量棉花實施滑準稅，稅率不變。

而明年7月1日起，中國將對62項信息技術產品的最惠國稅率，實施第七步降稅。調整後中國關稅總水平繼續維持7.4%。

此外，國務院關稅稅則委員會公告，按照中國給予最不發達國家部分產品零關稅待遇的有關承諾，擴大與中國建交的最不發達國家輸華零關稅待遇的產品範圍，對原產於最不發達國家98%的稅目產品，適用稅率為零的特惠稅率。「98%稅目產品特惠稅率表」多達8930類商品。

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責任編輯：林佩怡

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