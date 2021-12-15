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國際奧委會：多數國家不會加入外交抵制北京冬奧

國情動向 18:50 2021/12/15

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據路透社報道，國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)表示，參加2022年北京冬奧會的90個國家的政府多數沒有選擇加入對此次冬奧會的外交抵制行動。

巴赫週二（14日）告訴德國廣播公司ZDF說，有些國家如美國、英國、澳大利亞對北京冬奧採取外交抵制，不過他續稱，其他幾個國家，不僅是幾個，「如果我們說將有90個國家奧林匹克委員會（NOC）出席北京冬奧，很可能有70多個甚至80多個國家都沒有做出這樣的聲明」。

日本擬不派高級官員出席北京冬奧

奧地利、比利時不派官員出席北京冬奧 

報道還引述巴赫指，但這些國家都有一個共同點，那就是他們支持他們的奧運隊伍，這樣他們的運動員才能實現他們的奧運夢想。

美國、英國、澳洲及加拿大等國家陸續以中國人權問題為由對北京冬奧進行外交抵制，中國將這一立場視為「政治姿態」。

國際奧委會高級委員、加拿大人龐德（Dick Pound）日前接受德國電台訪問時表示，不後悔將2022年冬奧會主辦權交給中國。他認為將2022年冬奧會舉辦權交給北京是當時最佳選擇。

文在寅：未考慮抵制北京冬奧 中美朝原則上同意終戰宣言

法國無計劃外交抵制 聯合國秘書長將出席北京冬奧 京回應（第二版）

責任編輯：袁瑋婧

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