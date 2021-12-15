習普視像會︰中俄在彼此核心利益上相互支持

中俄領導人今日（15日）舉行視像會晤，國家主席習近平讚揚兩國關係在全球動盪中經受住風浪考驗，他重申反對將運動政治化，並期待普京來華出席冬奧。

綜合中俄官媒報道，習在會晤上指，受當前變局和疫情影響，全球進入動盪變革期，中俄關係經受住考驗，展示出新的生機活力。他與普京通過多種方式就重大議題保持溝通和協調，雙方正式宣布延長《中俄睦鄰友好合作條約》，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，捍衛了各自國家尊嚴及共同利益。

習指，中俄全方位務實合作展現出巨大政治和機遇優勢，雙邊貿易額前三季首次突破千億美元大關，全年有望再創新高。中俄科技創新年圓滿閉幕，一系列戰略性大項目順利實施，共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接順利。兩國團結國際社會抗擊疫情，闡述民主和人權的正確內涵，成為踐行真正的多邊主義、維護國際公平正義的中流砥柱。習向普京說，「您堅決反對在我們兩國之間打楔子的企圖，對此我表示高度讚賞」。

對於明年的北京冬奧，習稱期待普京出席開幕式，願對雙方攜手，共同開啟後疫情時期中俄關係的嶄新篇章。

▲ 習近平對普京明年來華出席冬奧開幕式表示期待。

普京對與習直接交流表示高興，他形容俄中關係是21世紀國家間合作的真正典範，並期望兩人明年2月能在北京會面，一起參加冬奧開幕式，他不懷疑北京冬奧將以最高的水平舉行。他批評美英澳組成的新印太聯盟（AUKUS）破壞了核平衡，並加劇緊張局勢。

普京又提到俄中疫苗合作，稱中國是俄羅斯「衛星V」和「衛星Light」的生產中心，已與6家中企簽署生產逾1.5億劑疫苗的合同。

上述開場白過後，會晤進入閉門模式，未知會後是否發表聯合聲明。俄方官員指，會晤約一個半小時，非常積極，討論了雙邊關係和國際議程。據此前披露，議程涉中俄與北約、美國的矛盾，以及能源問題。有學者指，兩國正意識到，背靠背地掩護對方的後方極其重要。

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責任編輯：陳建錫