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習普視像會︰中俄在彼此核心利益上相互支持（第二版）

國情動向 21:08 2021/12/15

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中俄領導人昨日（15日）舉行視像會晤，國家主席習近平指，某些勢力打著「民主」幌子干涉中俄內政，兩國要聯合行動，反對披著「規則」外衣的霸權行徑。他又建設中俄應在能源、科技產業上合作，並重申反對將運動政治化，期待普京明年來華出席冬奧開幕式。

習在會晤上指，受當前變局和疫情影響，全球進入動盪變革期，中俄關係經受住考驗，展示出新的生機活力。他與普京通過多種方式就重大議題保持溝通和協調，雙方正式宣布延長《中俄睦鄰友好合作條約》，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，捍衛了各自國家尊嚴及共同利益。

習指，中俄全方位務實合作展現出巨大政治和機遇優勢，雙邊貿易額前三季首次突破千億美元大關，全年有望再創新高。兩國團結國際社會抗擊疫情，闡述民主和人權的正確內涵，成為踐行真正的多邊主義、維護國際公平正義的中流砥柱。國際上某些勢力打著「民主」、「人權」幌子對中俄內政橫加干涉，粗暴踐踏國際法和公認的國際關係準則。中俄雙方要展開更多聯合行動，加強在國際事務中的協調，反對披著「多邊主義」和「規則」外衣的霸權行徑。

習指，民主是全人類的美好追求和共同價值，也是各國人民的權利。一個國家是否民主，如何更好實現民主，只能由本國人民來評判。國際上的事應當由各國共同商量著辦，推行國際關係民主化、踐行真正的多邊主義才是人心所向、大勢所趨。

在合作領域上，習指，新形勢下，雙方要共享發展機遇，做大合作蛋糕。抓住新一輪科技革命和產業變革機遇，加快前沿科技產業合作。中俄能源合作基礎牢固，契合點多，雙方要鞏固傳統能源合作存量，補充新能源合作增量，推進核能領域一攬子合作，探討拓展可再生能源等新合作方向。

對於明年的北京冬奧，習稱期待普京出席開幕式，願對雙方攜手，共同開啟後疫情時期中俄關係的嶄新篇章。

習近平對普京明年來華出席冬奧開幕式表示期待。

普京對與習直接交流表示高興，他形容俄中關係是21世紀國家間合作的真正典範，並期望兩人明年2月能在北京會面，他不懷疑北京冬奧將以最高的水平舉行。他批評美英澳組成的新印太聯盟（AUKUS）破壞了核平衡及加劇緊張局勢，同時反持反對任何勢力借涉台問題損害中國利益。

俄方願同中方繼續加強經貿、油氣、金融、航空航天等領域以及戰略性大項目合作，推進歐亞經濟聯盟同「一帶一路」倡議進一步對接。

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責任編輯：陳建錫

外交 運動 經濟 人權 中俄關係 中美關係 一帶一路 冬季奧運 貿易 普京

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